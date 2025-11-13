«Випробування ще попереду»: Кім заявив, що Миколаївщина виробляє вдесятеро більше електроенергії, ніж споживає, але відключення світла не уникнути

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, архівне фото з сесії Миколаївської міської ради, 31 жовтня/«МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що попри те, що Миколаївщина виробляє у десять разів більше електроенергії, ніж споживає, мешканці області все одно залишатимуться без світла за графіками відключень, як і по всій Україні.

Про це він заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Як відомо, в області діє шість черг відключень, кожна з яких поділена ще на дві підчерги. Упродовж доби мешканці деяких районів залишаються без світла до 12–14 годин.

За словами Віталія Кіма, Миколаївщина виробляє близько 4 гігавати електроенергії, тоді як під час обмежень споживає лише 300 мегаватів.

— Ми є частиною єдиної енергетичної системи. І попри те, що Миколаївщина виробляє 4 гігавати електрики, а під час обмежень ми використовуємо лише 300 мегават, тобто більше ніж у 10 разів віддаємо, все одно обмеження діють і на Миколаївську область. [...] Тому в нас ситуація така, як у всій країні, і ми з цим живемо, — додав Віталій Кім.

Віталій Кім додав, що завдяки підтримці міжнародних партнерів Миколаївщина має понад 3 тисячі 200 генераторів.

— Що стосується резервного живлення, то завдяки іноземним партнерам у нас вже понад 3 тисячі 200 генераторів. Це накопичувальний ефект з 2022 року, проте, на мою думку, складні часи та випробування ще попереду, — підсумував Віталій Кім.

Відключення світла на Миколаївщині: що відомо

У ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворожі дрони та ракети були націлені, зокрема, на об’єкти енергетичної інфраструктури. Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що цей удар став одним із наймасштабніших від початку повномасштабної війни.

Вже 9 листопада «Миколаївобленерго» оприлюднило прогноз графіків відключень: у різних підчергах електропостачання припиняли від 8,5 до 12 годин на добу.

10 листопада мешканці області та міста залишалися без світла в середньому близько 12 годин. 11 та 12 листопада відключення також тривали по 8–14 годин на добу, залежно від черги споживачів.