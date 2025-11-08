Відключення електроенергії на Миколаївщині: світла завтра не буде до 12 годин

Центр Миколаєва був кілька годин без світла у суботу, 8 листопада. Фото: «МикВісті»

«Миколаївобленерго» оприлюднило попередній прогноз відключень електроенергії, який діятиме у неділю, 9 листопада. У різних підчергах світло вимикатимуть від 8,5 до 12 годин на добу.

Графіки оприлюднені у телеграм-каналі АТ «Миколаївобленерго».

Найдовші відключення передбачені для підчерг 1.2 та 2.1 — по 12 годин, найменше світла не буде у підчерзі 6.2 — близько 8 годин 30 хвилин.

В розрізі підчерг це виглядає наступним чином:

1.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;

1.2 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 15:30 - 22:30;

2.1 – 00:00 - 01:30; 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00;

2.2 – 05:00 - 08:30; 12:00 - 19:00;

3.1 – 00:00 - 00:30; 08:30 - 12:00; 15:30 - 19:00; 22:30 - 00:00;

3.2 – 00:00 - 00:30; 08:30 - 12:00; 15:30 - 22:30;

4.1 – 01:30 – 05:00; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;

4.2 – 01:30 – 05:00; 12:00 - 15:30; 19:00 - 22:30;

5.1 – 01:30 – 05:00; 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;

5.2 – 01:30 – 05:00; 08:30 - 12:00; 19:00 - 22:30;

6.1 – 00:00 - 01:30; 08:30 - 15:30; 22:30 - 00:00;

6.2 – 08:30 - 15:30; 22:30 - 00:00.

Зазначимо, в ніч на 8 листопада Росія здійснила комбіновану атаку по Україні. Ворожі дрони та ракети були націлені на об'єкт енергетичної інфраструктури. Міністр енергетики України Світлана Гринчук заявила, що удар 8 листопада став одним з найважчих за весь час повномасштабної війни.