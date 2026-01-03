Підготовка до НМТ у Миколаєві та Одесі: у яких вишах можна пройти «нульовий курс»
17:11, 03 січня, 2026
-
У закладах вищої освіти Миколаєва та Одеси, а також ще в понад 40 університетах по всій Україні запровадять, так званий, «нульовий курс». Під час навчання абітурієнтів готуватимуть до складання національного мультипредметного тесту (НМТ).
Про відповідний перелік закладів повідомили у міністерстві освіти і науки.
Зокрема, «нульовий курс» можна пройти у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, а також в Одеському національному технологічному університеті та Одеському національному університеті імені І. Мечникова.
Загалом підготовчі відділення «Відкритий шлях до вищої освіти» відкриють у 45 закладах вищої освіти України. Навчання триватиме від трьох до шести місяців і передбачає підготовку з української мови, математики та історії України, а також одного предмета на вибір абітурієнта.
«Нульовий курс» проводитимуть, як в аудиторному, так і в дистанційному форматах. Кожен предмет вивчатиметься протягом 90 годин.
У разі подальшого вступу до університету, де абітурієнт пройшов «нульовий курс», він зможе отримати до 15 додаткових балів під час вступної кампанії.
Інформацію про початок набору та умови участі у програмах університети публікуватимуть на своїх офіційних сайтах.
Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України розглядає можливість розширити перелік національних іспитів інших країн, результати яких зараховуватимуть, як альтернативу НМТ під час вступу до українських вишів у 2026 році.
