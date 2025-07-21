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Миколаївська область стала аутсайдером за результатами НМТ з укрмови та історії

Миколаївська область стала аутсайдером за результатами НМТ. Ілюстративне фото: Getty ImagesМиколаївська область стала аутсайдером за результатами НМТ. Ілюстративне фото: Getty Images

Миколаївська область показала одні з найнижчих результатів у цьогорічному національному мультипредметному тесті (НМТ).

Про це свідчить аналіз результатів вступників, які опублікував голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Зокрема, за результатами з української мови, Миколаївщина має найнижчий показник по країні — лише 26,58% учасників тесту змогли набрати понад 150 балів. Для порівняння, у Києві таких було понад 41%.

Не краща ситуація і з математикою: 150+ балів отримали лише 10,11% вступників, а понад 170 балів — лише 2,99%, що є найгіршим показником серед усіх регіонів.

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З історії України також зафіксовано один із найнижчих результатів — 13,69%. Нижчі показники лише у Полтавській та Дніпропетровській областях.

З англійської мови вступники з Миколаївщини також показали найнижчий результат — 35,69% отримали понад 150 балів.

Слабкі позиції Миколаївська область займає і з інших предметів. Наприклад, з біології лише 24,95% подолали поріг у 150 балів — це знову найнижчий результат по країні.

Натомість  найвищі результати демонструють вступники з Києва, Львівської, Рівненської, Волинської та Тернопільської областей, а також ті, хто складав тест за кордоном.

Результати НМТ. Фото: Telegram/Сергій БабакРезультати НМТ. Фото: Telegram/Сергій Бабак
Результати НМТ. Фото: Telegram/Сергій БабакРезультати НМТ. Фото: Telegram/Сергій Бабак
Результати НМТ. Фото: Telegram/Сергій БабакРезультати НМТ. Фото: Telegram/Сергій Бабак
Результати НМТ. Фото: Telegram/Сергій БабакРезультати НМТ. Фото: Telegram/Сергій Бабак
Результати НМТ. Фото: Telegram/Сергій БабакРезультати НМТ. Фото: Telegram/Сергій Бабак
Результати НМТ. Фото: Telegram/Сергій БабакРезультати НМТ. Фото: Telegram/Сергій Бабак
Результати НМТ. Фото: Telegram/Сергій БабакРезультати НМТ. Фото: Telegram/Сергій Бабак
Результати НМТ. Фото: Telegram/Сергій БабакРезультати НМТ. Фото: Telegram/Сергій Бабак
Результати НМТ. Фото: Telegram/Сергій БабакРезультати НМТ. Фото: Telegram/Сергій Бабак

Нагадаємо, що у 2025 році у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею ім.  Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.

Крім того, цього року 190 учнів з Одеської області здобули максимальні 200 балів з одного або кількох предметів на національному мультипредметному тесті.

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