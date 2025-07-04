На Одещині 190 випускників отримали 200 балів на НМТ: деякі з трьох предметів

Учні пишуть НМТ. Фото: РБК-Україна

Цього року 190 учнів з Одеської області здобули максимальні 200 балів з одного або кількох предметів на національному мультипредметному тесті.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Найвищий індивідуальний результат продемонструвала випускниця одеського ліцею «Лідер» Каміла Мусаєлян — вона набрала 200 балів одразу з трьох предметів. Ще десятеро випускників отримали по 200 балів з двох дисциплін.

Окрему увагу керівник ОВА звернув на досягнення Владислава Корчаки, учня Північного центру професійної освіти, який здобув 200 балів з математики.

— Особлива гордість за Владислава Корчаку, учня Північного центру професійної освіти, майбутнього слюсаря, який набрав 200 балів з математики, ламаючи всі стереотипи про профтех, — розповів Олег Кіпер.

Найбільше високобальників зафіксовано в Одесі, а також у Балтській, Ізмаїльській, Чорноморській, Білгород-Дністровській та Кодимській громадах.

Загалом на основну сесію НМТ-2025 в області зареєструвалися майже 18,9 тисяч учасників. Для їх проходження працював 61 тимчасовий екзаменаційний центр.

Нагадаємо, що цього року у Миколаєві 20 випускників отримали найвищий результат на НМТ. А учень ліцею ім. Александрова досяг максимального результату одразу з двох предметів.