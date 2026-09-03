Миколаївська область посіла останнє місце в рейтингу України за результатами НМТ-2026

Миколаївська область посіла останнє місце в рейтингу за результатами національного мультипредметного тесту. Фото: МикВісті

Миколаївська область посіла останнє місце в рейтингу областей України за результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2026 році.

Про це повідомили на сайті Освіта.ua, посилаючись на результати НМТ, отримані випускниками шкіл у 2026 році.

Зазначається, що області України в таблиці розташували за рейтинговим балом. Його розрахували на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих випускниками шкіл кожної області у 2026 році. Випускників минулих років, які складали тест у 2026 році, у рейтингу не враховували.

У Миколаївській області до рейтингу увійшли 195 шкіл. НМТ складали 3364 учні, які загалом виконали 13 040 тестів. Середній рейтинговий бал області становить 129,36, а частка учасників, які склали тест, — 94%.

Серед областей, що розташувалися поруч із Миколаївщиною, Одеська область посіла 21-ше місце із середнім балом 131,20. До рейтингу увійшли 367 шкіл, НМТ складали 8400 учнів, а частка тих, хто склав тест, становила 93%.

Херсонська область посіла 15-те місце із середнім балом 132,75. У регіоні до рейтингу потрапили 98 шкіл, НМТ складали 946 учнів. Частка тих, хто склав тест, — 94%.

Перші п’ять позицій рейтингу посіли:

Львівська область — 1-ше місце, середній бал 139,77;

Київська область — 2-ге місце, 136,74;

Волинська область — 3-тє місце, 135,98;

Івано-Франківська область — 4-те місце, 135,80;

Хмельницька область — 5-те місце, 135,19.

Випускники складали НМТ з української мови, математики, історії України та предмета на вибір. Національний мультитест проводили у формі комп’ютерного тестування з використанням завдань із закритою формою відповіді.

Під час проходження тесту учасники стикалися з певними ускладненнями, зокрема з перериванням тестування через повітряні тривоги. Український центр оцінювання якості освіти організував додаткову сесію НМТ, тож усі учасники отримали свої результати.

Також наголосили, що учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони та продовжили навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. З огляду на ці особливості, результати рейтингу не варто використовувати для ухвалення управлінських рішень щодо конкретних шкіл.

Нагадаємо, у Миколаєві визначили рейтинг шкіл, ліцеїв та гімназій за результатами національного мультипредметного тесту 2026 року. До списку увійшли 75 навчальних закладів міста.

Цього року школярі Миколаєва здобули 35 максимальних результатів на Національному мультипредметному тесті — по 200 балів, а двоє випускників отримали по 400 балів, склавши на найвищий результат одразу два предмети.

Крім того, вступники, які наберуть щонайменше 185 балів з усіх предметів на НМТ, отримуватимуть щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень.