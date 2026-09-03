 У Миколаєві визначили рейтинг найкращих шкіл за результатами НМТ-2026

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Головна Новини Суспільство 15:12, 03 вересня, 2026

У Миколаєві визначили рейтинг найкращих шкіл за результатами НМТ-2026

Десять найкращих шкіл Миколаєва за результатами НМТ-2026. Архівне фото: МикВістіДесять найкращих шкіл Миколаєва за результатами НМТ-2026. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві визначили рейтинг шкіл, ліцеїв та гімназій за результатами національного мультипредметного тесту 2026 року. До списку увійшли 75 навчальних закладів міста.

Рейтинг оприлюднили на освітньому ресурсі EDTOP. Заклади розташували за середнім рейтинговим балом випускників, які складали НМТ, повідомляє «МикВісті».

Перше місце посів Миколаївський ліцей імені професора М. Александрова із середнім результатом 133,62 бала.

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Друге місце зайняв ліцей №41 — 131,43 бала. На третьому — ліцей №22 із результатом 129,56 бала.

До першої п’ятірки також увійшли ліцей №58 — 129,44 бала та ліцей №38 «Муніципальний колегіум» імені В. Д. Чайки — 128,87 бала.

Далі у десятці найкращих розташувалися:

  • ліцей «Академія дитячої творчості» — 126,84 бала;
  • ліцей №2 — 124,52 бала;
  • Миколаївський обласний академічний ліцей «Адміральський» — 123,81 бала;
  • ліцей №28 — 121,73 бала;
  • ліцей №55 — 121,47 бала.

Водночас деякі заклади помітно змінили свої позиції порівняно з попереднім рейтингом. Зокрема, ліцей №2 опустився на п’ять місць, а ліцей №28 піднявся на шість позицій і увійшов до першої десятки. Ліцей №58 піднявся на чотири місця.

Миколаївських закладів освіти також не виявилося серед першої сотні шкіл України за результатами НМТ-2026.

У Миколаєві склали рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026. Фото: EDTOPУ Миколаєві склали рейтинг шкіл за результатами НМТ-2026. Інфографіка: EDTOP

Нагадаємо, що цього року школярі Миколаєва здобули 35 максимальних результатів на Національному мультипредметному тесті — по 200 балів, а двоє випускників отримали по 400 балів, склавши на найвищий результат одразу два предмети.

Крім того, вступники, які наберуть щонайменше 185 балів з усіх предметів на НМТ, отримуватимуть щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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