Двоє школярів Миколаєва набрали по 400 балів на НМТ

Українські вступники. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Цього року школярі Миколаєва здобули 35 максимальних результатів на Національному мультипредметному тесті — по 200 балів, а двоє випускників отримали по 400 балів, склавши на найвищий результат одразу два предмети.

Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міської ради.

Особливо відзначили двох випускників, які стали 400-бальниками:

Катерина Черновол із Миколаївського ліцею «Академія дитячої творчості» отримала по 200 балів з біології та математики;

Артем Татарчук із Миколаївського ліцею №19 склав на 200 балів українську та англійську мови.

Серед випускників, які отримали максимальний результат з одного предмета:

Дмитро Скоробагатько, Володимир Стемковський — Миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості»;

Дар’я Лєскова, Олександр Мосейко, Олександр Фарапонов, Андрій Красніков — Миколаївський ліцей №22;

Владислава Корубка, Михайло Задарко, Максим Поліщук, Олег Бєліков — Миколаївський ліцей імені професора М. Александрова;

Єлизавета Рижик, Матвій Цуканов, Богдан Кравченко, Юрій Сідашов — Миколаївський ліцей №58;

Іван Малюк, Поліна Риженко, Марія Худа — Миколаївський ліцей №38;

Олександра Глинська, Богдан Реслер, Софія Копитіна — Миколаївський ліцей №28;

Софія Мазур, Вадим Дмитрієв — Миколаївський ліцей №53;

Євгеній Мороз, Анна Загвоцька — Миколаївський ліцей №41;

Кіра Хом’ячук, Єлизавета Озерянова — Миколаївський ліцей №2;

Софія Краєва — Миколаївський ліцей №8;

Артур Висотюк — Миколаївський ліцей №42;

Тігран Айрапетян — Миколаївський ліцей №55;

Андрій Ворощук — Миколаївський ліцей №34;

Андрій Денисенко — Миколаївський ліцей №51.

Найбільше максимальних балів випускники Миколаєва отримали з англійської мови — 23 результати по 200 балів. Ще чотири учні набрали максимум з української мови, чотири — з математики, два — з української літератури, по одному — з біології та історії України.

Нагадаємо, що вступники, які наберуть щонайменше 185 балів з усіх предметів на НМТ, отримуватимуть щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень.