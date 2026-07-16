Двоє школярів Миколаєва набрали по 400 балів на НМТ
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Цього року школярі Миколаєва здобули 35 максимальних результатів на Національному мультипредметному тесті — по 200 балів, а двоє випускників отримали по 400 балів, склавши на найвищий результат одразу два предмети.
Про це повідомили в управлінні освіти Миколаївської міської ради.
Особливо відзначили двох випускників, які стали 400-бальниками:
- Катерина Черновол із Миколаївського ліцею «Академія дитячої творчості» отримала по 200 балів з біології та математики;
- Артем Татарчук із Миколаївського ліцею №19 склав на 200 балів українську та англійську мови.
Серед випускників, які отримали максимальний результат з одного предмета:
- Дмитро Скоробагатько, Володимир Стемковський — Миколаївський ліцей «Академія дитячої творчості»;
- Дар’я Лєскова, Олександр Мосейко, Олександр Фарапонов, Андрій Красніков — Миколаївський ліцей №22;
- Владислава Корубка, Михайло Задарко, Максим Поліщук, Олег Бєліков — Миколаївський ліцей імені професора М. Александрова;
- Єлизавета Рижик, Матвій Цуканов, Богдан Кравченко, Юрій Сідашов — Миколаївський ліцей №58;
- Іван Малюк, Поліна Риженко, Марія Худа — Миколаївський ліцей №38;
- Олександра Глинська, Богдан Реслер, Софія Копитіна — Миколаївський ліцей №28;
- Софія Мазур, Вадим Дмитрієв — Миколаївський ліцей №53;
- Євгеній Мороз, Анна Загвоцька — Миколаївський ліцей №41;
- Кіра Хом’ячук, Єлизавета Озерянова — Миколаївський ліцей №2;
- Софія Краєва — Миколаївський ліцей №8;
- Артур Висотюк — Миколаївський ліцей №42;
- Тігран Айрапетян — Миколаївський ліцей №55;
- Андрій Ворощук — Миколаївський ліцей №34;
- Андрій Денисенко — Миколаївський ліцей №51.
Найбільше максимальних балів випускники Миколаєва отримали з англійської мови — 23 результати по 200 балів. Ще чотири учні набрали максимум з української мови, чотири — з математики, два — з української літератури, по одному — з біології та історії України.
Нагадаємо, що вступники, які наберуть щонайменше 185 балів з усіх предметів на НМТ, отримуватимуть щомісячну стипендію у 10 тисяч гривень.
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