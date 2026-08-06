Під Миколаєвом зіткнулися вантажівка та легковик: постраждав водій

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Наслідки ДТП під Миколаєвом. Фото: Миколаївський ЗШР ТЧХУ

На трасі Миколаїв — Одеса 6 серпня сталася зіткнулась вантажівка та легковий автомобіль. Унаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримав водій легковика.

Про це повідомили в Миколаївському загоні швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

Екіпаж загону швидкого реагування спільно з бригадою екстреної медичної допомоги надавав допомогу постраждалим на місці аварії.

Рятувальники допомогли медикам іммобілізувати водія для подальшого транспортування до лікарні, а також надали першу психологічну допомогу пасажирці легкового автомобіля.

Як повідомляють «Новини-N», ДТП сталася поблизу села Половинки під Миколаєвом.

Нагадаємо, днями на Баштанщині, поблизу Нового Бугу сталася ДТП. Автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувався підліток.