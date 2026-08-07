 Медикаменти, рентген та УЗД-апарати: Миколаїв отримав допомогу від французьких партнерів

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Головна Новини Суспільство 13:39, 07 серпня, 2026

Медикаменти, рентген та УЗД-апарати: Миколаїв отримав допомогу від французьких партнерів

Французькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр Сєнкевич

Миколаїв отримав партію медичної допомоги від французької асоціації «Narbonne-Ukraine». До міста передали десятки палет із медикаментами, витратними матеріалами та медичним обладнанням.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Допомогу розподілять між міською лікарнею та центром реабілітації. Серед переданого — шприци, катетери, інфузійні системи, перев’язувальні матеріали та засоби для догляду за пацієнтами.

Також місто отримало медичну техніку, зокрема інфузійні помпи, монітори, рентгенівські та ультразвукові апарати. Окремо передали обладнання для реабілітації, ортези, набори для урології та дихальної терапії.

Французькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр Сєнкевич
Французькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр Сєнкевич
Французькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр Сєнкевич

Партнерство Миколаєва з французькою асоціацією розпочалося у 2022 році. Відтоді «Narbonne-Ukraine» передала місту десятки автомобілів, допомагала лікарням і дітям та регулярно приїжджала до Миколаєва.

Французькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр Сєнкевич
Французькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр Сєнкевич
Французькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву медобладнання та медикаменти. Фото: Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, у травні до Миколаєва приїжджала делегація з французького міста Нарбонн та асоціації Association Narbonne — Ukraine. Тоді французькі партнери передали Миколаєву дев’ять автомобілів для комунальних підприємств, а також три карети швидкої допомоги.

Раніше посол Франції в Україні Гаель Весьєр та голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова також відвідували Миколаїв з робочим візитом. Тоді вони зустрілися з міським головою Олександром Сєнкевичем, очільником ОВА Віталієм Кімом та поспілкувалися з миколаївськими журналістами.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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