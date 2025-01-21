Посол Франції й представниця ЄІБ відвідали Миколаїв та поспілкувалися з медіа

Посол Франції та представниця ЄІБ спілкуються з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

У понеділок, 20 січня, Миколаїв з робочим візитом відвідали посол Франції в Україні Гаель Весьєр та голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Вони зустрілися з міським головою Олександром Сєнкевичем, очільником обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та поспілкувалися з миколаївськими журналістами, пишуть «МикВісті».

— У нашому нинішньому візиті є, звичайно, політична складова, але водночас є й конкретний зміст, що саме ми разом можемо робити для вас тут, на місці. По політичній складовій – ми мали зустріч з міським головою з очільником обласної військової адміністрації, – пояснив у відповідь на питання кореспондента «МикВісті» Гаель Весьєр.

Водночас посол Франції та представниця ЄІБ відвідали миколаївський порт.

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— Ми побачили там стан речей. Ми прониклися та відчули, як живеться тут, – уточнив він.

За його словами, Франція планує фінансувати місцеві проєкти з відбудови, а реалізовуватимуть їх – французькі компанії.

— Ми здобули два нових інструменти, які, сподіваюсь, будемо використовувати на користь України. Йдеться про спеціальний фонд, створений Французькою Республікою у розмірі 200 мільйонів євро. Ці кошти фінансуватимуть проєкти, що реалізовуватимуть французькі компанії у відповідь на конкретні потреби місцевого рівня, на відбудову цивільної критичної інфраструктури, – сказав Гаель Весьєр.

Посол додав, що під час візиту разом з міським головою та очільником ОВА вони обговорювали питання водопостачання для Миколаєва.

— З партнерами (Данією та ЄІБ, – прим.) ми предметно думаємо як у конкретний спосіб відповідати на потреби Миколаєва. Для вас не секрет, що найгострішою проблемою міста є питання води. На зустрічах ми торкались різних складових цієї проблематики, щоб подивитись, які можуть бути найоптимальніші рішення, – сказав він.

Водночас представниця Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова розповіла, що голова ціль візиту до Миколаєва – познаймовити міську владу з можливістю отримати кошти на реалізацію проєктів у місті.

— Ми приїхали, щоб познайомити пана мера і вашу громаду з можливістю подати пропозиції щодо проєктів. Це можуть бути маленькі або великі проєкти. Ми фінансували, наприклад, лікарню за 700 тисяч євро, але у нас були і більші проєкти. Наприклад, як я вже пояснила, ми можемо розбудувати центр послуг спорткомплексів для ветеранів. Ми хочемо, щоб у миколаївці теж була можливість подати пропозицію на ці заявки і реалізувалися подібні проєкти. Це була одна з наших головних цілей, – розповіла Крістіна Мікулова.

Мер Олександр Сєнкевич за результатами зустрічі повідомив, що однією з головних тем для обговорення стало питання постачання питної води.

«Підкреслив також важливість не лише донорської допомоги, а й залучення інвестицій, адже повернення людей створює потребу в робочих місцях і розвитку бізнесу», – сказав міський голова.

Голова ОВА Віталій Кім повідомив, що окрім питання води на зустрічі вони говорили про співпрацю з відновлення бізнесу та зміцнення економіки Миколаївщини.

«При цьому наш головний пріоритет – забезпечити, щоб тарифи залишалися доступними для людей. Ми активно працюємо над пошуком рішень для оптимізації вартості проєкту та зниження тарифів», – сказав Віталій Кім.

Фоторепортаж

Голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова під час спілкування з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Посол Франції посол Франції в Україні Гаель Весьєр під час спілкування з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Візит посла Франції та представниці ЄІБ у Миколаїв 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Посол Франції посол Франції в Україні Гаель Весьєр з перекладачем під час спілкування з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Візит посла Франції та представниці ЄІБ у Миколаїв 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова під час спілкування з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Візит посла Франції та представниці ЄІБ у Миколаїв 20 січня 2025 року, фото: Миколаївська міська рада

Візит посла Франції та представниці ЄІБ у Миколаїв 20 січня 2025 року, фото: Миколаївська міська рада

Візит посла Франції та представниці ЄІБ у Миколаїв 20 січня 2025 року, фото: Миколаївська ОВА

Візит посла Франції та представниці ЄІБ у Миколаїв 20 січня 2025 року, фото: Миколаївська ОВА

Візит посла Франції та представниці ЄІБ у Миколаїв 20 січня 2025 року, фото: Миколаївська ОВА

Фото: Юлія Бойченко