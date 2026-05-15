Французькі партнери передали Миколаєву автомобілі для комунальних підприємств і «швидкі»

  • 19:03, 15 травня, 2026

До Миколаєва прибула делегація з французького міста Нарбонн та асоціації Association Narbonne – Ukraine. Французькі партнери передали Миколаєву дев’ять автомобілів для комунальних підприємств, а також три карети швидкої допомоги.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, делегація з 26 людей провела у дорозі близько 72 годин, аби особисто доставити транспорт та гуманітарну допомогу, зокрема медичні засоби для жителів, які цього потребують.

Під час візиту сторони також обговорили подальшу співпрацю та розвиток партнерських відносин між громадами.

«Це приклад того, як міжнародна солідарність стає реальною силою, яка допомагає місту вистояти», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Він нагадав, що співпраця між Миколаєвом і французькими партнерами триває з 2022 року. За цей час місто отримало десятки автомобілів, допомогу для лікарень та дітей, а представники Нарбонна неодноразово відвідували Миколаїв.

Також міський голова нагадав, що 25 вересня 2025 року між Миколаєвом, муніципалітетом Нарбонна та Великим Нарбонном підписали угоду про співпрацю.

Нагадаємо, раніше що посол Франції в Україні Гаель Весьєр та голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова відвідували Миколаїв з робочим візитом. Тоді вони зустрілися з міським головою Олександром Сєнкевичем, очільником ОВА Віталієм Кімом та поспілкувалися з миколаївськими журналістами.

