Французькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу

Французькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу. Фото: Олександр Сєнкевич

До Миколаєва надійшла чергова гуманітарна допомога від французької Асоціації. Місто отримало службовий автомобіль для комунального підприємства, вантажівку з медикаментами для лікарень.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Французькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу. Фото: Олександр Сєнкевич
Французькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу. Фото: Олександр Сєнкевич
Французькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу. Фото: Олександр СєнкевичФранцузькі партнери передали Миколаєву авто та гуманітарну допомогу. Фото: Олександр Сєнкевич

Це вже не перший гуманітарний вантаж від французьких партнерів. У квітні Асоціація «Нарбона-Україна» передала десять автомобілів для міських підприємств та управлінь.

— Я щиро дякую Асоціації «Нарбона-Україна» за віддану працю та підтримку, місту Хелм, який став надійним логістичним хабом та компанії «Техноторг» за допомогу в перевезенні, — написав Олександр Сєнкевич. 

Нагадаємо, що Миколаїв підписав меморандум про співпрацю з французькою асоціацією «Нарбона-Миколаїв».

