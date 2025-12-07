У Миколаєві запалили новорічну ялинку

У Миколаєві в дитячому містечку «Казка» запалили головну новорічну ялинку, фото: «МикВісті»

У Миколаєві в дитячому містечку «Казка» запалили новорічну ялинку.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Як відомо, учора в дитячому містечку «Казка» відбувся концерт до Дня Святого Миколая, під час якого запалили новорічну ялинку.

— Сьогодні наші військові стоять на сторожі вашого спокою, вашого дитинства. І саме тому ми зараз тут, у дитячому містечку «Казка» відкриваємо ялиночку разом зі Святим Миколаєм. Я хочу подякувати всім батькам, які сьогодні привели Вас сюди, — сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Головна ялинка Миколаєва: що відомо

Нагадаємо, востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року.

Натомість у 2022 році у центрі Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні 2022 року захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.

Мілітарі-ялинка у Миколаєві, 2022 рік: фото з відкритих джерел Мілітарі-ялинка у Миколаєві, 2022 рік: фото з відкритих джерел

У 2023 році також не встановлювали головну новорічну ялинку Миколаєва та не проводили святкових заходів. Водночас, на території дитячого містечка «Казка» орендар встановив новорічну ялинку та зимову ковзанку.

2024 року міська влада Миколаєва також відмовилась від святкувань та не встановлювала традиційну головну ялинку. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтервʼю «Укрінформу» говорив, що вони вирішили зосередитися на безпеці та скромності у святкових заходах.