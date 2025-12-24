До ₴2 мільйонів на всю країну: як українські міста підготувалися до зимових свят

У Миколаєві в дитячому містечку «Казка» запалили головну новорічну ялинку, фото: «МикВісті»

У 2025 році міські ради найбільших українських міст заклали загалом близько 2 мільйонів гривень на новорічно-різдвяні святкування. Водночас майже 40% з них узагалі не передбачили окремих витрат на традиційні зимові заходи — для цього використовували допомогу меценатів або ж управління повністю відмовилися від фінансування свят. До списку останніх належить і Миколаїв.

Про це йдеться у дослідженні руху «ЧЕСНО», який надіслав запити до 40 міських рад найбільших громад України.

Новорічні витрати з міських бюджетів на зимові свята. Інфографіка: рух ЧЕСНО

Де витратили найбільше?

Кропивницький став одним із міст із найбільшими видатками. Тут придбали штучну п’ятиметрову ялинку вартістю 65 тисяч гривень, а також запланували кошти на п’ять святкових заходів у новорічному містечку. Декорації, фотозона та монтаж конструкцій загалом обійшлися місту загалом у 229 тисяч гривень.

Ялинка у Кропивницькому. Фото: Суспільне Кропивницький

У Чернівцях встановили ялинку, закуплену ще у 2021 році. Заощаджені кошти спрямували на оформлення — дизайн-проєкт, іграшки, банери та оренду обладнання. Загалом на це витратили понад 190 тисяч гривень, включно з новорічними подарунками для дітей.

Ялинка у Чернівнцях. Фото: АСС

Павлоградська міська рада витратила найбільше саме на ілюмінацію — майже 199 тисяч гривень. У міськраді пояснили, що попередні прикраси були вже непридатні для подальшого використання.

Меценати — як альтернатива витратам з бюджету

У Білій Церкві вирішили, що «дітей не варто позбавляти святкового настрою», а тому до оформлення локацій долучили благодійників та громадські організації. З міського бюджету гроші спрямували лише на окремі витрати: виділили 85 тисяч на ялинкові прикраси, 48,5 тисяч — на святкове оформлення міста, 30,4 тисяч — на оренду сценічних конструкцій і звукового обладнання.

У Стрию встановили ялинку, подаровану спонсорами ще у 2020 році. Заплатила міськрада лише за монтаж, який коштував близько 40 тисяч гривень. Додатково закупили гірлянди за 29 тисяч.

Святкування в Ужгороді. Фото: Карпатський телеграф

В Ужгороді використали декорації з попередніх років. Частину витрат на монтаж ялинки покрили меценати. Водночас 72 тисячі гривень спрямували на оновлення інсталяції з цифрою «2026». Також у місті профінансували заходи для дітей із вразливих категорій.

У Тернополі ялинку не встановлювали — на центральному майдані розмістили різдвяну шопку. Необхідні елементи для постановки та інсталяції з цифрою «2026» також оплатили меценати.

Прикраси у Тернополі. Фото: Тернопільська міськрада

У Києві головну ялинку країни встановили за кошти меценатів. Ініціатором проєкту стало підприємство «Глобал-Декор». На Софійській площі з’явилася головна ялинка, невелика ковзанка та кілька будиночків, де продаватимуть солодощі й гарячі напої.

Ялинка у Києві. Фото: Київ24

Міста без головних ялинок

У Чернігові третій рік поспіль не встановлюють головну ялинку, проте натомість облаштовують різдвяні інсталяції для дітей, зокрема для тих, хто втратив батьків через війну. Так у сквері Богдана Хмельницького розмістили різдвяний вертеп. Також встановлювали інсталяції для дітей під назвою «Коник» та задекорували ялинами у горщиках локації для проведення святкових заходів На це виділили майже 45 тисяч гривень. Ще близько 105 тисяч витратили на проведення низки святкових заходів, зокрема на майстер-класи, аніматорів тощо.

Різдвяні локації у Чернігові. Фото: Суспільне Чернігів

У Вінниці кошти на ялинки та ілюмінацію не передбачали взагалі — через складну ситуацію з електропостачанням. Проводити розважальні заходи за бюджетні кошти також не планували.

У прифронтовому Херсоні 30 тисяч гривень спрямували на оформлення безпечних просторів для проведення різдвяних заходів.

У Запоріжжі відмовилися від головної ялинки через обстріли. Проте локації прикрасили власними силами, а ялинки в районах оздобили авторськими іграшками, створеними дітьми. Таких виготовили аж 1100. Ними прикрасили шість ялинок у різних районах міста.

Миколаїв також серед міст, які цього року не закладали окремих видатків на новорічні святкування.

Головна ялинка у Миколаєві

Востаннє в Миколаєві встановлювали головну ялинку у 2021 році, архівне фото МикВісті

Так цьогоріч місто знову залишилося без головної міської ялинки та масових святкових заходів. Начальник управління культури Миколаївської міськради Юрій Любаров у коментарі для «МикВісті» заявив, що вважає недоречним проводити великі новорічні події в центрі міста в умовах воєнного стану.

Водночас зазначимо, що попри позицію очільника управління культури міста, у Миколаєві регулярно проходять різні масові культурні заходи, які організовують громадські діячі та інші організації. Працюють театри та кінотеатри, а редакція «МикВісті» щотижня готує афішу заходів, які проводяться в місті.

Також, згідно з декларацією за 2024 рік, поданою Юрієм Любаровим 26 березня 2025 року, основним джерелом його доходу є заробітна плата. У документі вказується, річна зарплата посадовця в управлінні з питань культури та охорони культурної спадщини склала 651 тисячу 71 гривню — це близько 54,3 тисячі гривень на місяць.

При цьому у розмові з журналісткою «МикВісті» Юрій Любаров заявив, що опікування новорічною ялинкою не входить до його посадових обов’язків. Проте, до 2022 року Юрій Любаров проводив окремі брифінги, присвячені підготовці Миколаєва до новорічних свят. Наприклад, у грудні 2018 року він детально розповідав про дату та формат відкриття головної ялинки, яке супроводжувалося великим святковим концертом і мюзиклом. Крім того, Любаров також презентував програму дитячих заходів у Каштановому сквері, святкування Дня святого Миколая та інші святкування. Загалом він поетапно окреслював усі події — від увімкнення ілюмінації на головній ялинці 19 грудня до завершення святкового періоду 15 січня.

2017 рік: В ефірі комунального телеканалу «МАРТ» Юрій Любаров детально розказував про нову ілюмінацію та ялинку на Соборній площі.

2018 рік: Юрій Любаров провів брифінг, де розказав про план заходів зі святкування Нового року в Миколаєві.

2019 рік: Під час відкриття головної ялинки очільник управління культури в коментарі журналістам розказав про святкування на оновленій Соборній площі.

2020 рік: Управління культури Микоаєва розказало про святкування, декорації та каток на Соборній площі, які встановлювали тоді. Начальник управління культури Юрій Любаров тоді в коментарі «МикВісті» також розказав про терміни святкування.

2021 рік: Юрій Любаров напередодні 19 грудня розказував про плани святкування, щоб воно було «яскравим».

Таким чином, востаннє головну новорічну ялинку Миколаєва встановлювали у 2021 році на Соборній площі. На цьому місці її почали встановлювати з 2018 року.

Ялинка Миколаєва у мілітарі-стилі. Фото з відкритих джерел

Натомість у 2022 році у центрі Миколаєва зʼявилась новорічна ялинка у «мілітарі-стилі» — її створили з маскувальної сітки для військових. Саме нею накрили мішки з піском, якими ще у жовтні 2022 року захистили пам’ятник Святому Миколаю на випадок російського обстрілу.

