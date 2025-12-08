Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ілюстраційне фото: МикВісті

У Миколаєві мешканці будинку №41 на вулиці Вінграновського, які вже майже місяць залишаються без газопостачання після аварії, заявили про намір вийти на страйк із перекриттям дороги.

Про це йдеться у зверненні, яке надійшло до редакції «МикВісті».

Нагадаємо, що йдеться саме про п’ятиповерхівку, у якій 90 квартир залишилися без газу після того, як один із мешканців самостійно намагався замінити газову колонку, переплутав шланги та випадково пустив воду у газопровід, що й спричинило аварійну ситуацію.

За словами мешканців, управитель будинку — компанія «Місто для Людей Миколаїв» — не ініціює встановлення винної у інциденті особи, не виконує приписи аварійної служби та не оплачує роботи з відновлення газопостачання. Натомість, управляюча компанія нібито шантажує інших жителів багатоповерхівки, вимагаючи їх оплатити потрібні видатки на ремонт замість винуватця аварії.

Вони також заявляють, що Миколаївська філія товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Газмережі» не відновлює газопостачання через відмову управляючої компанії виконати обов’язкові приписи. Зазначається, що «Місто для Людей Миколаїв» пояснило своє рішення тим, що у штаті немає належних спеціалістів, а сама організація не бажає замовляти та оплачувати послуги з відновлення газопостачання будинку від «Газмережі».

«Керівництво ТОВ "Газмережі" та АТ "МИКОЛАЇВГАЗ" зовсім не бентежить що вони не притягнули до відповідальності за невиконання приписів управителя будинку, не встановили винну особу — перевіркою квартир, яку чомусь одразу не провели та листами не проінформували всіх абонентів будинку, не відновили газопостачання після усунення загрози аварії, надалі неправомірно нараховують постраждалим від аварії 89 абонентам за послуги з розподілу газу, якого немає в будинку, та не відновили послугу газопостачання в порушення діючих договорів з надання комунальної послуги газопостачання абонентам будинку 41,» — йдеться у зверненні.

Жителі багатоповерхівки наголошують, що через відсутність газу та регулярні відключення електропостачання вони змушені використовувати газові таганки та туристичні нагрівачі, що створює реальну загрозу для життя.

«Враховуючи постійні віялові відключення електропостачання за графіками Миколаївобленерго та непланові блекаути, за відсутності електропостачання (а період наявності електроенергії вона просідає до 170-175 Ватт) та газу люди (мешканці будинку) не мають можливості приготувати або ж підігріти їжу, тому змушені використовувати для своїх потреб газові таганки з газовими балонами або ж туристичні газові (китайські) нагрівачі без належного дотримання правил пожежної безпеки. До того ж, таке обладнання не сертифіковане та небезпечне для постійного використання, що може спричинити витік газу і як наслідок - більш серйознішу надзвичайну ситуацію, тобто детонацію та вибух газу в оселі. За таких обставин постраждає не лише матеріально-технічна частина багатоквартирного будинку, а й виникає вже реальна загроза для здоров’я та життя самих людей!» — наголосили вони.

У «Газмережі» 4 грудня повідомили, що вже виконали всі першочергові аварійні роботи: замінили 30 лічильників та видалили воду з підземної частини газопроводу. Там також наголосили, що подальше відновлення можливе лише після офіційного письмового звернення від керуючої компанії «Місто для людей», яка має підтвердити готовність внутрішньобудинкових мереж.

Для цього перед пуском газу система повинна пройти:

зовнішній огляд;

перевірку на герметичність;

перевірку справності газового обладнання у всіх квартирах.

«Станом на 4 грудня, Миколаївська філія "Газмережі" завершила всі аварійні роботи зі свого боку та готова НЕГАЙНО розпочати процедуру відновлення газопостачання після надходження письмового звернення від керуючої компанії "Місто для людей". Закликаємо мешканців звернутися до своєї керуючої компанії та ініціювати подання необхідного документа», — заявили в компанії.

Мешканці зазначають, що аналогічна аварія вже трапилася в січні 2023 року через неналежне обслуговування мереж управителем. Тоді четвертий під’їзд залишався без газу на місяць. За їхніми словами, керівництво ТОВ «Місто для Людей Миколаїв» тоді також нібито шантажувало людей.

