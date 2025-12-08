  • понеділок

Клуб

У Миколаєві запустили опалення в гуртожитку, який майже місяць залишався без тепла

Гуртожиток на провулку Листопадовому, 2-А, фото «МикВісті» надали мешканці будинкуГуртожиток на провулку Листопадовому, 2-А, фото «МикВісті» надали мешканці будинку

У Миколаєві мешканцям гуртожитку на провулку Листопадовому, 2-А, які з початку опалювального сезону залишалися без тепла, підключили опалення.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов.

Зазначимо, на початку грудня мешканці гуртожитку звернулися до редакції «МикВісті» та розповіли про свою проблему: будинок майже місяць залишався без опалення через порив теплотраси, яка веде до будинку. Мережа не була передана ні місту, ні ЖЕКу, тому ремонт тривалий час ніхто не міг виконати.

Тоді Микола Логвінов нам пояснив, що для розв'язання проблеми є два шляхи: або укласти договір із «Миколаївоблтеплоенерго» і оплатити роботи, або передати тепломережу на баланс міста через управління комунального майна.

— Так, опалення дали. Вони написали листа, що гарантують оплату за виконані роботи. Тому ми на наступний день зробили опалення. Ми рахунок ще не виставляли — зараз виконали роботи, потім укладемо договір, виставимо рахунок, і вони будуть його оплачувати. За день проблему вирішили. Проблеми у всіх однакові — теплотраси старі, їх треба ремонтувати й підтримувати у справному стані. Все стандартне, — пояснив Микола Логвінов.

Своєю чергою, Діана Савчук, керівниця ДП «Житлобуд», яке обслуговує будівлю, повідомила, що опалення подали 4 грудня.

— 4 грудня ввечері нам дали опалення. Слюсар-сантехнік працював до ночі, щоб розповітрити стояки. Рахунок за виконані роботи я ще не отримала — поки що підготувала гарантійного листа, — сказала Діана Савчук.

Привіт! Я — Анна Гакман, авторка цього матеріалу.

Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті.

Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті.

Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її.

Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Анна Гакман

Нагадаємо, станом на початок опалювального сезону 2025–2026 років заборгованість споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за послуги теплопостачання становить 270,2 мільйона гривень.

Підприємство проводить системну роботу з боржниками. Вона включає досудові та судові процедури: інформування споживачів про борги, укладення договорів реструктуризації, судові позови та примусове стягнення через Державну виконавчу службу.

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

