Миколаївці заборгували понад ₴270 млн за опалення

Одна із котелень «Миколаївоблтеплоенерго». Ілюстраційне фото: «МикВісті»

Станом на початок опалювального сезону 2025–2026 років заборгованість споживачів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за послуги теплопостачання становить 270,2 мільйона гривень.

Про це повідомили в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго».

Підприємство проводить системну роботу з боржниками. Вона включає досудові та судові процедури: інформування споживачів про борги, укладення договорів реструктуризації, судові позови та примусове стягнення через Державну виконавчу службу.

За даними підприємства, кількість отриманих судових рішень становить:

у жовтні — 63 рішення на загальну суму 915 774 гривні;

з 01.01.2025 — 1 833 рішення на суму 29 218 934 гривні.

Суми боргу, стягнені примусово Державною виконавчою службою:

у жовтні — 976 454 гривні;

з 01.01.2025 — 9 092 327 гривень.

«Вкотре звертаємося до споживачів, які мають борги: вживайте заходів щодо погашення заборгованості або укладайте договір реструктуризації. Не варто чекати винесення судового рішення про примусове стягнення боргу та застосування штрафних санкцій. Вирішуйте питання погашення заборгованості в досудовому порядку. Сплачуйте за спожиті послуги вчасно та не накопичуйте борги в подальшому», — зазначили в підприємстві.

Нагадаємо, 7 листопада, у Миколаєві офіційно розпочався опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив виконком Миколаївської міської ради через зниження середньодобової температури