  • пʼятниця

    7 листопада, 2025

  • 9.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 9.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаїв розпочав опалювальний сезон: протягом 10 днів тепло з’явиться в оселях

Опалювальний сезон у Миколаєві стартує 7 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»Опалювальний сезон у Миколаєві стартує 7 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У п'ятницю, 7 листопада, у Миколаєві офіційно розпочався опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив виконком Миколаївської міської ради через зниження середньодобової температури.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, подачу тепла до житлових будинків розпочинають поступово протягом найближчих десяти днів.

— Теплопостачальні компанії роблять все, щоб у ваших домівках було тепло. Маємо 10 днів на розкачку, щоб увійти в сезон плавно й без збоїв, — написав мер.

Раніше виконавчий комітет ухвалив рішення про початок опалювального сезону для житлового фонду. Тепло у будинках миколаївців з’явиться починаючи з 10 листопада.

Нагадаємо, у Миколаєві з 30 жовтня розпочався опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери.

Останні новини про: Миколаїв

ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі на Миколаївщині: Відео голлівудської зірки з місця подій
У Південноукраїнську перевірять, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах
Житель Миколаєва проведе 9 років у тюрмі за продаж наркотиків
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві оголосили відбір проєктантів для відбудови 20 будинків

Альона Коханчук
новини

Міськрада хоче до кінця року затвердити нові правила конкурсу на сортування сміття в Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Центральному районі Миколаєва за рік відремонтували 22 ділянки доріг приватного сектору: витратили понад ₴20 млн

Анна Гакман
новини

Прокуратура Миколаївщини планує закупити 75 системних блоків і 11 сканерів за ₴1,6 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Демонтаж частини зруйнованого будинку на Крилова у Миколаєві може виконати UNDP, — ДЖКГ

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

Житель Миколаєва проведе 9 років у тюрмі за продаж наркотиків
У Південноукраїнську перевірять, як відео з ТЦК з Анджеліною Джолі опинилось в соцмережах
ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі на Миколаївщині: Відео голлівудської зірки з місця подій

Уряд знехтував позицією Верховної Ради й подав бюджет-2026 із 60% ПДФО для громад

Демонтаж частини зруйнованого дому у Миколаєві може виконати UNDP

3 години тому

У Центральному районі Миколаєва відремонтували дороги у приватному секторі на понад ₴20 млн

Головне сьогодні