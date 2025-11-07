Миколаїв розпочав опалювальний сезон: протягом 10 днів тепло з’явиться в оселях

Опалювальний сезон у Миколаєві стартує 7 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У п'ятницю, 7 листопада, у Миколаєві офіційно розпочався опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалив виконком Миколаївської міської ради через зниження середньодобової температури.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, подачу тепла до житлових будинків розпочинають поступово протягом найближчих десяти днів.

— Теплопостачальні компанії роблять все, щоб у ваших домівках було тепло. Маємо 10 днів на розкачку, щоб увійти в сезон плавно й без збоїв, — написав мер.

Раніше виконавчий комітет ухвалив рішення про початок опалювального сезону для житлового фонду. Тепло у будинках миколаївців з’явиться починаючи з 10 листопада.