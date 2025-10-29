У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалювальний сезон у школах, лікарнях та закладах культури. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві з 30 жовтня розпочнеться опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради у середу, 29 жовтня.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

— Сьогодні члени виконкому підтримали рішення розпочати опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери з 30 жовтня. На розкачку маємо 10 днів, — зазначив міський голова.

Щодо житлового фонду, опалення поки не вмикатимуть. За словами мера, рішення про подачу тепла в будинки ухвалять, коли середньодобова температура знизиться.

— Слідкуємо за погодою й діємо за ситуацією! — наголосив Олександр Сєнкевич.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував початок опалювального сезону на Миколаївщині. Першими тепло отримають об’єкти критичної інфраструктури.