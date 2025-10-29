У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалювальний сезон у школах, лікарнях та закладах культури
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
15:07, 29 жовтня, 2025
-
У Миколаєві з 30 жовтня розпочнеться опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради у середу, 29 жовтня.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
— Сьогодні члени виконкому підтримали рішення розпочати опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери з 30 жовтня. На розкачку маємо 10 днів, — зазначив міський голова.
Щодо житлового фонду, опалення поки не вмикатимуть. За словами мера, рішення про подачу тепла в будинки ухвалять, коли середньодобова температура знизиться.
— Слідкуємо за погодою й діємо за ситуацією! — наголосив Олександр Сєнкевич.
Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував початок опалювального сезону на Миколаївщині. Першими тепло отримають об’єкти критичної інфраструктури.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.