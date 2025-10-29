  • середа

    29 жовтня, 2025

  • 12.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 29 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 12.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалювальний сезон у школах, лікарнях та закладах культури

У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалювальний сезон у школах, лікарнях та закладах культури. Ілюстративне фото: «МикВісті»У Миколаєві з 30 жовтня стартує опалювальний сезон у школах, лікарнях та закладах культури. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Миколаєві з 30 жовтня розпочнеться опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради у середу, 29 жовтня.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

— Сьогодні члени виконкому підтримали рішення розпочати опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери з 30 жовтня. На розкачку маємо 10 днів, — зазначив міський голова.

Щодо житлового фонду, опалення поки не вмикатимуть. За словами мера, рішення про подачу тепла в будинки ухвалять, коли середньодобова температура знизиться.

— Слідкуємо за погодою й діємо за ситуацією! — наголосив Олександр Сєнкевич.

Раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував початок опалювального сезону на Миколаївщині. Першими тепло отримають об’єкти критичної інфраструктури.

Останні новини про: Миколаїв

Французькі художники з Бордо у Миколаєві: мистецтво, що об’єднує!
У Миколаєві загорівся приватний будинок: постраждав власник
«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

Альона Коханчук
новини

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Вона оператор БпЛА, участь брати не може». У справі Ладиги, яка майже рік не приходить в суд, з’явився новий адвокат — він просить зупинити розгляд апеляції

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

Альона Коханчук
новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

«Я повернулась, вони вже були мертві», — суд Миколаєва відправив під арешт матір, чиї діти отруїлись чадним газом
У Миколаєві загорівся приватний будинок: постраждав власник
Французькі художники з Бордо у Миколаєві: мистецтво, що об’єднує!

Миколаївська облрада проситиме Кабмін дозволити повернення евакуйованих дітей до Миколаєва

У Капустиному під Миколаєвом ремонтують водопровід: роботи обійдуться в ₴7,4 млн

2 години тому

Головне сьогодні