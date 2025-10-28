«Зеленський дав доручення», — Кім анонсував запуск опалення на Миколаївщині

Опалення. Фото: архів «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував початок опалювального сезону на Миколаївщині. Першими тепло отримають об’єкти критичної інфраструктури.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Телеграм.

За словами очільника області, доручення таке дав президент України Володимир Зеленський. Наразі область очікує на відповідні погодні умови.

— Зараз буде нарада з тепловиками. Розпочинаємо опалювання критичної інфраструктури, в лікарнях, в соціальній сфері. У нас дуже тепло ще, будемо чекати на погоду, (коли середньодобова температура повітря буде +8 градусів і нижче протягом трьох діб) і будемо включатися у роботу. Бо ми готові, — сказав він.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім зазначав, що початок опалювального сезону в Миколаєві можуть відтермінувати задля економії ресурсів, але загалом тепло планують подавати за графіком — відповідно до урядових норм, з 1 листопада по 31 березня.

Також Міський голова Олександр Сєнкевич теж закликав миколаївців бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже удари по енергосистемі можуть повторитися .Тому, місто готується до зими з урахуванням можливих пошкоджень теплових і газотранспортних мереж. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».