  • вівторок

    28 жовтня, 2025

  • 9.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 28 жовтня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 9.6° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Зеленський дав доручення», — Кім анонсував запуск опалення на Миколаївщині

«Газ треба економити»: Віталій Кім попередив про важку зиму. Фото: архів «МикВісті»Опалення. Фото: архів «МикВісті»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував початок опалювального сезону на Миколаївщині. Першими тепло отримають об’єкти критичної інфраструктури.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Телеграм.

За словами очільника області, доручення таке дав президент України Володимир Зеленський. Наразі область очікує на відповідні погодні умови.

— Зараз буде нарада з тепловиками. Розпочинаємо опалювання критичної інфраструктури, в лікарнях, в соціальній сфері. У нас дуже тепло ще, будемо чекати на погоду, (коли середньодобова температура повітря буде +8 градусів і нижче протягом трьох діб) і будемо включатися у роботу. Бо ми готові, — сказав він.

Нагадаємо, раніше Віталій Кім зазначав, що початок опалювального сезону в Миколаєві можуть відтермінувати задля економії ресурсів, але загалом тепло планують подавати за графіком — відповідно до урядових норм, з 1 листопада по 31 березня.

Також Міський голова Олександр Сєнкевич теж закликав миколаївців бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже удари по енергосистемі можуть повторитися .Тому, місто готується до зими з урахуванням можливих пошкоджень теплових і газотранспортних мереж. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський провів Ставку та доручив «розширити географію» ударів углиб РФ
Україна і лідери ЄС працюватимуть над мирним планом для завершення війни, — Зеленський
Зеленський: позбавлення громадянства ексмера Одеси Труханова — не політичний крок
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва дозволила побудувати кіоск на місці раніше демонтованого стихійного ринку: за це бюджет отримає ₴2 тис.

Аліса Мелік-Адамян
новини

На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві підрядники скидали будівельне сміття в річку: екологи та поліція склали протоколи

Світлана Іванченко
новини

«Суспільному» довелося вибачатися: як українці відреагували на цьогорічний Радіодиктант національної єдності

Ірина Олехнович
новини

Домбровська показала протокол міськради Миколаєва, де двічі зарахований голос Павловича

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський: позбавлення громадянства ексмера Одеси Труханова — не політичний крок
Україна і лідери ЄС працюватимуть над мирним планом для завершення війни, — Зеленський
Зеленський провів Ставку та доручив «розширити географію» ударів углиб РФ

На Херсонщині витратять понад ₴39 млн на ремонт дороги до кордону з Миколаївщиною

На Миколаївщині та Одещині встановлять 5 модульних офісів для лісничих за ₴5,7 млн

1 година тому

Головне сьогодні