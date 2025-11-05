Опалення у будинках миколаївців увімкнуть 10 листопада
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
16:10, 05 листопада, 2025
-
Виконавчий комітет Миколаївської міської ради ухвалив рішення про початок опалювального сезону для житлового фонду. Тепло у будинках миколаївців з’явиться починаючи з 10 листопада.
Про це повідомив Миколаївській міський голова Олександр Сєнкевич.
Водночас він наголосив, що процес підключення проходитиме поступово. Через це повністю опалення з’явиться лише через декілька днів після старту сезону.
«Важливо: на розкачку маємо десять днів», — зазначив мер міста.
Нагадаємо, у Миколаєві з 30 жовтня розпочався опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери.
Останні новини про: Миколаїв
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.