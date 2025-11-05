  • середа

Опалення у будинках миколаївців увімкнуть 10 листопада

Опалювальний сезон у Миколаєві стартує 10 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»Опалювальний сезон у Миколаєві стартує 10 листопада. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради ухвалив рішення про початок опалювального сезону для житлового фонду. Тепло у будинках миколаївців з’явиться починаючи з 10 листопада.

Про це повідомив Миколаївській міський голова Олександр Сєнкевич.

Водночас він наголосив, що процес підключення проходитиме поступово. Через це повністю опалення з’явиться лише через декілька днів після старту сезону.

«Важливо: на розкачку маємо десять днів», — зазначив мер міста.

Нагадаємо, у Миколаєві з 30 жовтня розпочався опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я, освіти та соціально-культурної сфери.

