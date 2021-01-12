Новогоднюю елку на Соборной площади в Николаеве демонтируют после христианского праздника Крещения 19 января.

Об этом корреспонденту НикВести рассказал начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров.

По его словам, уже в следующую среду, 20 января, начнется демонтаж световых украшений и главной городской елки. В частности, работа катка, ярмарки и аттракционов продолжится с рядом ограничений.

– Я могу вам ответить о том, что в моей компетенции. Новогодняя елка и световые крашения будут на площади до Крещения, то есть до 19 января. Уже после, наверное, 20 мы начнем демонтаж. Ярмарка, каток и аттракционы какое-то время поработают, но скорее всего привязаны к локдауну. Они частично работают с рядом ограничений, - сказал Юрий Любаров.

Напомним, что устанавливать новогоднюю елку на площади начали еще 7 декабря.

До этого 4 декабря на Соборной площади установили декорации.