У Києві головну ялинку країни встановлять за кошти меценатів

Новорічна ялинка на Софійській площі у Києві, 6 грудня 2024 року. Фото: Суспільне

Цьогоріч головну новорічну ялинку України встановлять на Софійській площі в Києві. Усі витрати на облаштування локації візьмуть на себе меценати, без використання коштів міського бюджету.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Ініціатором проєкту стало підприємство «Глобал-Декор». Воно відповідатиме за встановлення, обслуговування та демонтаж святкових конструкцій, а також за фінансування всіх робіт.

За погодженням Ради оборони столиці, на Софійській площі з’явиться головна ялинка, невелика ковзанка та кілька будиночків, де продаватимуть солодощі й гарячі напої. Організатори мають дотримуватися режиму економії електроенергії та вимог безпеки.

Підготовку до встановлення ялинки розпочнуть 8 листопада. Святкова локація традиційно відкриється 6 грудня — у День святого Миколая. Масових заходів на площі цього року не планують.

Крім того, Рада оборони столиці рекомендувала районним адміністраціям і підприємцям утриматися від проведення великих святкувань на відкритих локаціях під час Різдва та зустрічі Нового 2026 року.

Нагадаємо, у 2024 році в Миколаєві не встановлювали головну новорічну ялинку міста та не проводили святкових заходів.