Росіяни атакували лікарню в Києві: є загиблі та постраждалі

Пошкоджена лікарня в Києві 5 січня, 2025 року. Фото: ДСНС України

Уночі 5 січня російські війська атакували Київ та область. У столиці пошкоджена лікарня, а на Київщині — житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та міський голова Києва Віталій Кличко.

Російські війська влучили у чотириповерхову будівлю медичного закладу з діючим стаціонарним відділенням. Пожежа виникла на рівні другого поверху.

Пожежу ліквідували рятувальники, а під час обстеження приміщень виявили тіло загиблого чоловіка. Із будівлі евакуювали 25 людей.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, двоє з яких перебували у важкому стані та були госпіталізовані. Згодом Віталій Кличко уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Він також повідомив, що загиблий чоловік проходив лікування в цьому медзакладі.

Наслідки обстрілу Києва 5 січня, 2025 року. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Києва 5 січня, 2025 року. Фото: ДСНС

Крім того, цієї ж ночі внаслідок російського удару по Фастівському району Київської області загинув чоловік 1951 року народження, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Щирі співчуття родині й близьким загиблого. Поділяємо ваш біль», — зазначив Микола Калашник.

У Фастівському районі також пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, а також виробничі та складські приміщення.

Окрім цього, внаслідок російської атаки знеструмлено місто Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто забезпечене теплом і водопостачанням.

Нагадаємо, 4 січня, росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.