 Обстріл Києва 5 січня: пошкоджена лікарня, є загиблий

  • понеділок

    5 січня, 2026

  • 0.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 0.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували лікарню в Києві: є загиблі та постраждалі

Пошкоджена лікарня в Києві. Фото: ДСНС УкраїниПошкоджена лікарня в Києві 5 січня, 2025 року. Фото: ДСНС України

Уночі 5 січня російські війська атакували Київ та область. У столиці пошкоджена лікарня, а на Київщині — житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій та міський голова Києва Віталій Кличко.

Російські війська влучили у чотириповерхову будівлю медичного закладу з діючим стаціонарним відділенням. Пожежа виникла на рівні другого поверху.

Пожежу ліквідували рятувальники, а під час обстеження приміщень виявили тіло загиблого чоловіка. Із будівлі евакуювали 25 людей.

Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, двоє з яких перебували у важкому стані та були госпіталізовані. Згодом Віталій Кличко уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Він також повідомив, що загиблий чоловік проходив лікування в цьому медзакладі.

Наслідки обстрілу Києва 5 січня, 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Києва 5 січня, 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Києва 5 січня, 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Києва 5 січня, 2025 року. Фото: ДСНС

Крім того, цієї ж ночі внаслідок російського удару по Фастівському району Київської області загинув чоловік 1951 року народження, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Щирі співчуття родині й близьким загиблого. Поділяємо ваш біль», — зазначив Микола Калашник.

У Фастівському районі також пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, а також виробничі та складські приміщення.

Окрім цього, внаслідок російської атаки знеструмлено місто Славутич. Усі об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто забезпечене теплом і водопостачанням.

Нагадаємо, 4 січня, росіяни двічі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Останні новини про: Обстріли

РФ вночі атакувала Україну 116 безпілотниками: більшість збили
Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах Венесуели, — медіа
Трамп підтвердив удари США по Венесуелі та заявив про вивезення Мадуро з країни
Реклама
Читайте також:
новини
За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук
новини
У 2025 році на Миколаївщині відкрили 940 нових підприємств і створили 11 тисяч робочих місць

Анна Гакман
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Трамп підтвердив удари США по Венесуелі та заявив про вивезення Мадуро з країни
Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах Венесуели, — медіа
РФ вночі атакувала Україну 116 безпілотниками: більшість збили

За п’ять років на систему відеоспостереження «Безпечне місто» в Миколаєві витратили ₴60,7 млн

Альона Коханчук

У Миколаївській області світло вимикатимуть до 7 годин: графіки по чергах

Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджений будинок

Пасажирські автобуси з Миколаєва вже курсують в Одесі