  • вівторок

    9 грудня, 2025

  • 3.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

У Миколаєві виготовляють новорічні прикраси із мініатюрними копіями міських будівель.

Про це пишуть «МикВісті».

Як розповів нам у коментарі Андрій Шинкаренко, новорічні прикраси переважно купують люди, які раніше мешкали в Миколаєві.

— Ми продаємо обмежену кількість, але прикраси роз’їжджаються по всьому світу — у Європу та США. Цього року вже відправляли до Америки. Постійні підписники, як кажуть, побачили пост і одразу замовили. Більшість покупців — колишні миколаївці, їм подобається мати частинку рідного міста на полиці чи на ялинці. Це також чудовий подарунок, — розповідає Андрій Шинкаренко.

Новорічні прикраси із мініатюрною копією Миколаївської обсерваторії, фото: Instagram/mykomodelmakersНоворічні прикраси із мініатюрною копією Миколаївської обсерваторії, фото: Instagram/mykomodelmakers

У колекції сім видів прикрас, кожен — у золотому або сріблястому виконанні:

  • Яхт-клуб

  • Трамвайна підстанція

  • Водонапірна вежа та Турецький фонтан

  • Миколаївська обсерваторія

  • Будинок офіцерів флоту

  • Трансформаторна будка

  • Міське дівоче училище

Новорічні прикраси із мініатюрними копіями міських будівель Миколаєва, фото: Instagram/mykomodelmakersНоворічні прикраси із мініатюрними копіями міських будівель Миколаєва, фото: Instagram/mykomodelmakers
Новорічні прикраси із мініатюрними копіями міських будівель Миколаєва, фото: Instagram/mykomodelmakersНоворічні прикраси із мініатюрними копіями міських будівель Миколаєва, фото: Instagram/mykomodelmakers
Новорічні прикраси із мініатюрними копіями міських будівель Миколаєва, фото: Instagram/mykomodelmakersНоворічні прикраси із мініатюрними копіями міських будівель Миколаєва, фото: Instagram/mykomodelmakers

За його словами, на розробку однієї 3D-моделі йде приблизно місяць-два.

— У сина виникла ідея: чому б не зробити щось новорічне, але в кульках? Тепер у нас уже сім різних варіантів. Ми визначаємо масштаб будівлі, після чого син створює тривимірну модель. Потім її друкуємо на фотополімерному принтері, додаткові деталі — на звичайному. Закуповуємо самі кулі, фарбуємо, збираємо композицію, упаковуємо — і маємо готовий миколаївський сувенір. На розробку однієї 3D-моделі у сина, за умови невеликого навантаження на основній роботі, йшов приблизно місяць-два. Зараз дивлюсь на це і думаю, що мало міст на планеті можуть похвалитися ялинковими іграшками, тематично присвяченими місту, — розповів Андрій Шинкаренко.

За його словами, одна модель друкується від 10 до 20 годин. Наступного року родина сподівається розширити колекцію до дванадцяти моделей.

Нагадаємо, цьогоріч Миколаїв знову залишився без головної новорічної ялинки та святкових заходів в центрі міста.

Останні новини про: Миколаїв

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві
Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові
«Дорогу нескореним VI»: у Миколаєві пройшов турнір з єдиноборств, присвячений полеглим захисникам
Реклама

Читайте також:

новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
новини

Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

Ірина Олехнович
новини

У Корабельному районі Миколаєва витратять ₴3,1 млн на вивезення листя, трави та гілок

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

«Дорогу нескореним VI»: у Миколаєві пройшов турнір з єдиноборств, присвячений полеглим захисникам
Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові
Жителі будинку, які місяць живуть без газу після аварії, готові перекривати дорогу через бездіяльність ЖЕКу в Миколаєві

ОБСТРІЛИ

Росіяни п’ять разів били FPV-дронами по Миколаївщині

1 година тому

Без світла по 14 годин: попередні графіки відключення на 9 грудня на Миколаївщині

Головне сьогодні