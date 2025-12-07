У Миколаєві відбувся концерт до Дня Святого Миколая для родин зниклих безвісти та військовополонених

У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»

Учора, 6 грудня, у Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти.

Як повідомляє кореспондентка «МикВісті», захід пройшов у Палаці урочистих подій.

Упродовж концерту звучали пісні та музичні твори, присвячені Святому Миколаю, добру та рідному місту. Виступи підготували студії сучасного вокалу, народні колективи та солісти, а також Заслужений артист України Олександр Сичов, який представив власні композиції.

— По-перше, сьогодні День Святого Миколая — світле й тепле свято. А по-друге, це День Збройних сил України, і наші родини напряму причетні до цього дня, адже це дружини, мами й тати військовополонених та зниклих безвісти. Як Координаційний штаб, разом із Палацом урочистих подій ми організували це свято. Сьогодні багато творчих колективів вітатимуть наші родини. Для нас це важливо — ми щодня працюємо з родинами полонених і зниклих, знаємо їхній біль. І кожне свято для дітей, особливо таке як День Святого Миколая, допомагає хоч ненадовго подарувати їм радість. Хочеться, щоб у цей день було менше сліз і більше посмішок, — розповіла головна консультантка Південного регіонального центру Координаційного штабу Світлана Асташенко у коментарі «МикВісті».

У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»

Зокрема, у концертній програмі прозвучали композиції «Покровитель Святий Миколай» у виконанні народного художнього колективу «Відлуння» та автора музики Олександра Сичова, «Колядую» у виконанні Антоніни Лаврової та колективу «Престиж», «Святитель Миколай» від студії сучасного вокалу «Golden Voice», «Ласунки» від студії «Лю-Стaрс», а також дует «Святий Миколай, добру навчай» колективу «Престиж».

Крім того, Олександр Сичов представив авторську «Пісню про Миколаїв», а також композиції «Добро в долонях», «Заповідь», «Миколаївський романс», «Журавлі», «Соборна вулиця», «Творіть добро» та інші номери, що створили атмосферу тепла й підтримки.

Особливим моментом став вихід Святого Миколая. Він звернувся до дітей із теплими словами та побажаннями, а його помічники роздали подарунки маленьким гостям.

Захід завершився піснею «Ода святому Миколаю», яку виконали учасники колективу «Престиж» та Антоніна Лаврова.

ФОТОРЕПОРТАЖ

