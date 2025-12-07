  • неділя

    7 грудня, 2025

  • 5.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 грудня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 5.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відбувся концерт до Дня Святого Миколая для родин зниклих безвісти та військовополонених

У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»

Учора, 6 грудня, у Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти.

Як повідомляє кореспондентка «МикВісті», захід пройшов у Палаці урочистих подій.

Упродовж концерту звучали пісні та музичні твори, присвячені Святому Миколаю, добру та рідному місту. Виступи підготували студії сучасного вокалу, народні колективи та солісти, а також Заслужений артист України Олександр Сичов, який представив власні композиції.

— По-перше, сьогодні День Святого Миколая — світле й тепле свято. А по-друге, це День Збройних сил України, і наші родини напряму причетні до цього дня, адже це дружини, мами й тати військовополонених та зниклих безвісти. Як Координаційний штаб, разом із Палацом урочистих подій ми організували це свято. Сьогодні багато творчих колективів вітатимуть наші родини. Для нас це важливо — ми щодня працюємо з родинами полонених і зниклих, знаємо їхній біль. І кожне свято для дітей, особливо таке як День Святого Миколая, допомагає хоч ненадовго подарувати їм радість. Хочеться, щоб у цей день було менше сліз і більше посмішок, — розповіла головна консультантка Південного регіонального центру Координаційного штабу Світлана Асташенко у коментарі «МикВісті».

У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»

Зокрема, у концертній програмі прозвучали композиції «Покровитель Святий Миколай» у виконанні народного художнього колективу «Відлуння» та автора музики Олександра Сичова, «Колядую» у виконанні Антоніни Лаврової та колективу «Престиж», «Святитель Миколай» від студії сучасного вокалу «Golden Voice», «Ласунки» від студії «Лю-Стaрс», а також дует «Святий Миколай, добру навчай» колективу «Престиж».

Крім того, Олександр Сичов представив авторську «Пісню про Миколаїв», а також композиції «Добро в долонях», «Заповідь», «Миколаївський романс», «Журавлі», «Соборна вулиця», «Творіть добро» та інші номери, що створили атмосферу тепла й підтримки.

Особливим моментом став вихід Святого Миколая. Він звернувся до дітей із теплими словами та побажаннями, а його помічники роздали подарунки маленьким гостям.

Захід завершився піснею «Ода святому Миколаю», яку виконали учасники колективу «Престиж» та Антоніна Лаврова.

ФОТОРЕПОРТАЖ

У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»
У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»У Миколаєві відбувся концерт для родин військовополонених та зниклих безвісти, фото: «МикВісті»

Нагадаємо, учора, 6 грудня, у миколаївському дитячому містечку «Казка» відбувся концерт до Дня Святого Миколая.

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая у «Казці»
Параплавці з Миколаєва стали чемпіонами України
У Миколаєві пройшов сольний концерт CHEEV: прозвучали хіти та прем’єри з «Romcom»
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві запалили новорічну ялинку

Анна Гакман
новини

У Миколаєві пройшов сольний концерт CHEEV: прозвучали хіти та прем’єри з «Romcom»

Анна Гакман
новини

У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая у «Казці»

Анна Гакман
новини

Пошкоджені під час ремонту дерева біля історичної будівлі в центрі Миколаєва можуть впасти під час буревію, — екоінспеція

Марія Хаміцевич
новини

У трьох мікрорайонах Миколаєва через брак укриттів планують розміщувати мобільні сховища

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві пройшов сольний концерт CHEEV: прозвучали хіти та прем’єри з «Romcom»
Параплавці з Миколаєва стали чемпіонами України
У Миколаєві відсвяткували День Святого Миколая у «Казці»

КУЛЬТУРА

У Миколаєві пройшов сольний концерт CHEEV: прозвучали хіти та прем’єри з «Romcom»

СПОРТ

Параплавці з Миколаєва стали чемпіонами України

1 година тому

Ті, хто не говорить: як тварини переживають війну у Миколаєві

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні