Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Антон Табунщик отримав від президента орден «За заслуги». Фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський нагородив голову Миколаївської обласної ради Антона Табунщика орденом «За заслуги» III ступеня.

Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента.

У документі зазначається, що нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддану роботу в умовах воєнного стану та вірність українському народові.

Слід зазначити, що Антон Табунщик отримав державну нагороду з нагоди Дня місцевого самоврядування, який відзначається сьогодні, 7 грудня.

Антон Табунщик народився 19 квітня 1980 року в Миколаєві. У 2002 році закінчив Миколаївську державну аграрну академію, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобувши кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та фінансів.

Понад 15 років працював у банківській та фінансовій сфері, з яких майже 10 років — на керівних посадах. У 2020 році став депутатом Миколаївської обласної ради восьмого скликання від партії «Слуга Народу».

З 2021 року обіймав посаду начальника відділу бюджету та аналізу обласних програм виконавчого апарату облради. У 2023 році був обраний першим заступником голови облради, а у 2024-му — її головою.

