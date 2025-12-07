  • неділя

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Антон Табунщик отримав від президента орден «За заслуги». Фото: «МикВісті»Антон Табунщик отримав від президента орден «За заслуги». Фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський нагородив голову Миколаївської обласної ради Антона Табунщика орденом «За заслуги» III ступеня.

Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті президента.

У документі зазначається, що нагороду присуджено за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, самовіддану роботу в умовах воєнного стану та вірність українському народові.

Слід зазначити, що Антон Табунщик отримав державну нагороду з нагоди Дня місцевого самоврядування, який відзначається сьогодні, 7 грудня.

Антон Табунщик народився 19 квітня 1980 року в Миколаєві. У 2002 році закінчив Миколаївську державну аграрну академію, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобувши кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та фінансів.

Понад 15 років працював у банківській та фінансовій сфері, з яких майже 10 років — на керівних посадах. У 2020 році став депутатом Миколаївської обласної ради восьмого скликання від партії «Слуга Народу».

З 2021 року обіймав посаду начальника відділу бюджету та аналізу обласних програм виконавчого апарату облради. У 2023 році був обраний першим заступником голови облради, а у 2024-му — її головою.

Раніше повідомлялось, що Миколаївська волонтерка Христина Дмитриченко, представниця громадської організації «Rebel Volunteers», отримала відзнаку Президента України «Золоте серце».

Відповідно до Законів України «Про медіа» та «Про рекламу», цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або у партнерстві ПП «НикВести Продакшн» та офіційного органу державної влади, місцевого самоврядування, громадської організації, підприємства, установи або організації, що провадять господарську діяльність, приватної або юридичної особи, що виступає партнером у межах інформаційної співпраці, або через уповноважену особу чи суб’єкта господарювання, який на договірних засадах здійснює розміщення матеріалів на онлайн-медіа «НикВести» (реєстраційний номер R-40-00984).

Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі: Миколаївська обласна рада

