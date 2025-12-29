Кримські татари закликали Зеленського включити представника Меджлісу до переговорів

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, фото: Getty Images

Меджліс кримськотатарського народу звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом включити свого представника до складу делегацій, які братимуть участь у переговорах щодо Криму.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Меджлісу.

У зверненні зазначається, що таке рішення має забезпечити ефективну участь кримських татар у процесах ухвалення рішень, які стосуються їхніх прав, інтересів і майбутнього, з дотриманням принципу вільної, попередньої та усвідомленої згоди, закріпленого в Декларації ООН про права корінних народів.

У Меджлісі також висловили занепокоєння тим, що в проєкті «мирного плану» відсутні положення, які гарантують повноцінне відновлення територіальної цілісності України. Зокрема, у документі не згадуються Крим і Севастополь, які залишаються частиною України та перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації.

«Ми категорично не приймаємо будь-які спроби визнання Криму російською територією — ані де-факто, ані де-юре», — наголошують у Меджлісі.

Там також підкреслили, що будь-які домовленості щодо статусу півострова без участі України та кримських татар є незаконними.

Крім того, в Меджлісі висловили сподівання, що позиція Сполучених Штатів Америки щодо України та Криму залишатиметься незмінною і визначатиметься федеральним законом CAATSA та положеннями Кримської декларації Державного департаменту США.

Нагадаємо, європейські лідери позитивно оцінили результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась 28 грудня на віллі Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сполучені Штати завершили узгодження значної частини документів у межах так званого мирного пакету.