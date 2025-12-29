Кримські татари закликали Зеленського включити представника Меджлісу до переговорів
- Даріна Мельничук
12:05, 29 грудня, 2025
Меджліс кримськотатарського народу звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом включити свого представника до складу делегацій, які братимуть участь у переговорах щодо Криму.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Меджлісу.
У зверненні зазначається, що таке рішення має забезпечити ефективну участь кримських татар у процесах ухвалення рішень, які стосуються їхніх прав, інтересів і майбутнього, з дотриманням принципу вільної, попередньої та усвідомленої згоди, закріпленого в Декларації ООН про права корінних народів.
У Меджлісі також висловили занепокоєння тим, що в проєкті «мирного плану» відсутні положення, які гарантують повноцінне відновлення територіальної цілісності України. Зокрема, у документі не згадуються Крим і Севастополь, які залишаються частиною України та перебувають під тимчасовою окупацією Російської Федерації.
«Ми категорично не приймаємо будь-які спроби визнання Криму російською територією — ані де-факто, ані де-юре», — наголошують у Меджлісі.
Там також підкреслили, що будь-які домовленості щодо статусу півострова без участі України та кримських татар є незаконними.
Крім того, в Меджлісі висловили сподівання, що позиція Сполучених Штатів Америки щодо України та Криму залишатиметься незмінною і визначатиметься федеральним законом CAATSA та положеннями Кримської декларації Державного департаменту США.
Нагадаємо, європейські лідери позитивно оцінили результати зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулась 28 грудня на віллі Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.
Після зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Сполучені Штати завершили узгодження значної частини документів у межах так званого мирного пакету.
