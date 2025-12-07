«Ніко-Баскет» програв «Харківським Соколам» у матчі Суперліг

«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України

«Харківські Соколи» переграли «Ніко-Баскет» у Черкасах із рахунком 82:65 у матчі регулярного чемпіонату Суперліги Favbet.

Про це повідомили у Федерації баскетболу України.

Зазначається, що харківська команда продемонструвала результативність із дальньої дистанції — 16 влучних триочкових (42% реалізації). Одразу п’ятеро гравців оформили по два і більше точних дальніх кидки. Це стало найкращим показником сезону: попередній рекорд становив 13 триочкових від «Рівного» та «Черкаських Мавп».

«Соколи» провели два ключові ривки: на початку другої чверті та в кінці третьої, після чого перед фінальною десятихвилинкою мали +19. Усі спроби «Ніко-Баскета» переломити хід гри суперники нейтралізували точними триочковими та результативними атаками.

«Всі спроби «Ніко-Баскета вирівняти гру Соколи «гасили» точними триочковими або серіями результативних атак і спокійно довели гру до перемоги», — йдеться у повідомленні.

Найрезультативнішим гравцем харків’ян став Андрій Хохоник — 18 очок. У складі «Ніко-Баскета» найбільше набрав Максим Сафонов, який завершив гру з 13 очками.

Раніше повідомлялось, що миколаївський «Ніко-Баскет» здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Суперліги Favbet, перегравши команду БК «Рівне».