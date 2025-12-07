  • неділя

    7 грудня, 2025

  • 4.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 грудня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 4.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Ніко-Баскет» програв «Харківським Соколам» у матчі Суперліг

«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України

«Харківські Соколи» переграли «Ніко-Баскет» у Черкасах із рахунком 82:65 у матчі регулярного чемпіонату Суперліги Favbet.

Про це повідомили у Федерації баскетболу України.

Зазначається, що харківська команда продемонструвала результативність із дальньої дистанції — 16 влучних триочкових (42% реалізації). Одразу п’ятеро гравців оформили по два і більше точних дальніх кидки. Це стало найкращим показником сезону: попередній рекорд становив 13 триочкових від «Рівного» та «Черкаських Мавп».

«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України
«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України

«Соколи» провели два ключові ривки: на початку другої чверті та в кінці третьої, після чого перед фінальною десятихвилинкою мали +19. Усі спроби «Ніко-Баскета» переломити хід гри суперники нейтралізували точними триочковими та результативними атаками.

«Всі спроби «Ніко-Баскета вирівняти гру Соколи «гасили» точними триочковими або серіями результативних атак і спокійно довели гру до перемоги», — йдеться у повідомленні.

«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України
«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України«Ніко-Баскет» поступився «Харківським Соколам» у матчі Суперліги. Фото: Федерація баскетболу України

Найрезультативнішим гравцем харків’ян став Андрій Хохоник — 18 очок. У складі «Ніко-Баскета» найбільше набрав Максим Сафонов, який завершив гру з 13 очками.

Раніше повідомлялось, що миколаївський «Ніко-Баскет» здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Суперліги Favbet, перегравши команду БК «Рівне».

Останні новини про: Спорт

Дефлімпійські ігри: призери з Миколаївщини отримали грошові сертифікати
Спортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу
Параплавці з Миколаєва стали чемпіонами України
Реклама

Читайте також:

новини

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Світлана Іванченко
новини

Нардеп Костенко закликав посилити мобілізацію, щоб перемогти у війні: «Зеленському будуть стояти пам'ятники по всій країні»

Світлана Іванченко
новини

Не подав декларацію вчасно: старосту з Миколаївщини оштрафували на понад ₴45 тис.

Світлана Іванченко
новини

У Миколаєві запалили новорічну ялинку

Анна Гакман
новини

У Миколаєві відбувся концерт до Дня Святого Миколая для родин зниклих безвісти та військовополонених

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Параплавці з Миколаєва стали чемпіонами України
Спортсменки Миколаївщини стали призерками чемпіонату Європи з паранастільного тенісу
Дефлімпійські ігри: призери з Миколаївщини отримали грошові сертифікати

У Миколаєві пройшов сольний концерт CHEEV: прозвучали хіти та прем’єри з «Romcom»

Не подав декларацію вчасно: старосту з Миколаївщини оштрафували на понад ₴45 тис.

3 години тому

Табунщик отримав від Зеленського орден «За заслуги»

Світлана Іванченко

Головне сьогодні