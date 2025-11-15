«Ніко-Баскет» здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Суперліги, обігравши Рівне

«Ніко-Баскет» проти «Старого Луцька». Архівне фото: Федерація баскетболу України

Сьогодні, 15 листопада, миколаївський «Ніко-Баскет» здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Суперліги Favbet, перегравши команду БК «Рівне».

Про це повідомила пресслужба команди.

Зазначається, що найрезультативнішим гравцем матчу став Богдан Лук’ян, який набрав 20 очок. Внесок у перемогу зробили й інші гравці команди:

Максим Сафонов — 15 очок та 6 передач;

Максим Зайцев — 13 очок;

Віталій Володін — 13 очок і 8 підбирань;

Олександр Гарбар — 11 очок і 5 підбирань;

Максим Грищук — 8 очок і 4 підбирання;

Дмитро Лихой — 6 очок і 8 підбирань.

«Дякуємо всім вболівальникам, які підтримали нас на трибунах Спортшколи «Надія»! Ви створили незабутню атмосферу», — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 1 листопада, миколаївський «Ніко-Баскет» здобув першу домашню перемогу у нинішньому сезоні Суперліги. У матчі команда обіграла «Старий Луцьк» із рахунком 78:66.