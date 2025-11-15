«Ніко-Баскет» здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Суперліги, обігравши Рівне
21:26, 15 листопада, 2025
Сьогодні, 15 листопада, миколаївський «Ніко-Баскет» здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті Суперліги Favbet, перегравши команду БК «Рівне».
Про це повідомила пресслужба команди.
Зазначається, що найрезультативнішим гравцем матчу став Богдан Лук’ян, який набрав 20 очок. Внесок у перемогу зробили й інші гравці команди:
Максим Сафонов — 15 очок та 6 передач;
Максим Зайцев — 13 очок;
Віталій Володін — 13 очок і 8 підбирань;
Олександр Гарбар — 11 очок і 5 підбирань;
Максим Грищук — 8 очок і 4 підбирання;
Дмитро Лихой — 6 очок і 8 підбирань.
«Дякуємо всім вболівальникам, які підтримали нас на трибунах Спортшколи «Надія»! Ви створили незабутню атмосферу», — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, 1 листопада, миколаївський «Ніко-Баскет» здобув першу домашню перемогу у нинішньому сезоні Суперліги. У матчі команда обіграла «Старий Луцьк» із рахунком 78:66.
