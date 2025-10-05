З мінімальним відривом: Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов першу перемогу в Суперлізі

Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України

Миколаївський «Ніко-Баскет» здобув першу перемогу в Суперлізі. У напруженому матчі проти рівненського клубу миколаївці вирвали перемогу з рахунком 70:69.

Як повідомили у Федерації баскетболу України, більшу частину гри лідирували рівняни, однак у четвертій чверті команда Валентина Берестнєва перехопила ініціативу. Вирішальними стали перехоплення та два очки у швидкому відриві від Максима Сафонова. Ключовий блок-шот Дмитра Головчика судді після перегляду скасували, тож «Рівне-ОШВСМ» отримав шанс вирвати перемогу, але вирішальний кидок не влучив у ціль.

Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України

«Ніко-Баскет» переважав суперника у боротьбі під щитами та був ефективнішим у швидких атаках, і здобув 17 очок у фастбрейках. Найрезультативнішим гравцем став Максим Сафонов — 27 очок, 8 підбирань, 6 передач і 3 перехоплення (РЕ 26).

Крім того, важливий внесок зробили Максим Стуров (10 очок і 13 підбирань), Максим Зайцев (8 очок і 4 передачі), Олександр Гарбар (7 очок і 8 підбирань) та Віталій Володін (8 очок і 5 підбирань).

Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України

Після двох матчів «Ніко-Баскет» має одну перемогу й готується до наступної зустрічі — 11 жовтня миколаївці прийматимуть вдома «Черкаські Мавпи».

Раніше повідомлялось, що Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» невдало стартував у новому сезоні Суперліги. У першому матчі регулярного чемпіонату команда поступилася столичному «Київ-Баскету» з рахунком 76:84.