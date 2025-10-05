  • неділя

    5 жовтня, 2025

  • 14.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 5 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 14.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З мінімальним відривом: Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов першу перемогу в Суперлізі

Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу УкраїниНіко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України

Миколаївський «Ніко-Баскет» здобув першу перемогу в Суперлізі. У напруженому матчі проти рівненського клубу миколаївці вирвали перемогу з рахунком 70:69.

Як повідомили у Федерації баскетболу України, більшу частину гри лідирували рівняни, однак у четвертій чверті команда Валентина Берестнєва перехопила ініціативу. Вирішальними стали перехоплення та два очки у швидкому відриві від Максима Сафонова. Ключовий блок-шот Дмитра Головчика судді після перегляду скасували, тож «Рівне-ОШВСМ» отримав шанс вирвати перемогу, але вирішальний кидок не влучив у ціль.

Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу УкраїниНіко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України
Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу УкраїниНіко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України
Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу УкраїниНіко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України

«Ніко-Баскет» переважав суперника у боротьбі під щитами та був ефективнішим у швидких атаках, і здобув 17 очок у фастбрейках. Найрезультативнішим гравцем став Максим Сафонов — 27 очок, 8 підбирань, 6 передач і 3 перехоплення (РЕ 26).

Крім того, важливий внесок зробили Максим Стуров (10 очок і 13 підбирань), Максим Зайцев (8 очок і 4 передачі), Олександр Гарбар (7 очок і 8 підбирань) та Віталій Володін (8 очок і 5 підбирань).

Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу УкраїниНіко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України
Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу УкраїниНіко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України
Ніко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу УкраїниНіко-Баскет вирвав перемогу в матчі проти Рівного. Фото: Федерація баскетболу України

Після двох матчів «Ніко-Баскет» має одну перемогу й готується до наступної зустрічі — 11 жовтня миколаївці прийматимуть вдома «Черкаські Мавпи».

Раніше повідомлялось, що Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» невдало стартував у новому сезоні Суперліги. У першому матчі регулярного чемпіонату команда поступилася столичному «Київ-Баскету» з рахунком 76:84.

Останні новини про: Спорт

Спортсмен із Миколаївщини виборов бронзу на чемпіонаті світу з параатлетики
«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг
«Ніко-Баскет» поступився «Київ-Баскету» у стартовому матчі Суперліги
Реклама

Читайте також:

новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

«Ніко-Баскет» поступився «Київ-Баскету» у стартовому матчі Суперліги
«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг
Спортсмен із Миколаївщини виборов бронзу на чемпіонаті світу з параатлетики

Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету

Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі

4 години тому

«Місто на хвилі»: як Миколаїв відроджує і популяризує вітрильний спорт та яхтинг

Аліна Квітко

Головне сьогодні