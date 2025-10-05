  • неділя

«Ніко-Баскет» поступився «Київ-Баскету» у стартовому матчі Суперліги

«Ніко-Баскет» поступився «Київ-Баскету» з рахунком: 76:84. Фото: Федерація баскетболу України«Ніко-Баскет» поступився «Київ-Баскету» з рахунком: 76:84. Фото: Федерація баскетболу України

Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» невдало стартував у новому сезоні Суперліги. У першому матчі регулярного чемпіонату команда поступилася столичному «Київ-Баскету» з рахунком 76:84.

Про це повідомили у Федерації баскетболу України.

Хоча перша половина гри пройшла у рівній боротьбі й завершилася мінімальною перевагою господарів (+1 очко), вирішальною стала третя чверть. Саме тоді кияни зробили ривок 27:17, створивши відрив, який миколаївці так і не змогли відіграти.

«Кияни краще атакували з-за периметра та мали перевагу на підбираннях. «Ніко-Баскет» припустився 22 втрат, що також стало проблемою для команди Валентина Берестнєва в цьому матчі», — йдеться у повідомленні.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став розігруючий «Київ-Баскета» Єгор Сушкін, який набрав 27 очок. У складі миколаївців найбільший внесок зробив Богдан Лук’ян — 14 очок із лави запасних.

Раніше повідомлялось, що Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» посів третє місце у фінальному турнірі Молодіжної ліги з баскетболу, який проходив у Києві з 30 травня по 1 червня.

