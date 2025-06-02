Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов третє місце в Молодіжній лізі
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- Світлана Іванченко
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6:45, 02 червня, 2025
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Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» посів третє місце у фінальному турнірі Молодіжної ліги з баскетболу, який проходив у Києві з 30 травня по 1 червня.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.
У вирішальній частині змагань, так званому «Фіналі восьми», миколаївська команда продемонструвала впевнену гру. У чвертьфіналі «Ніко-Баскет» не залишив шансів суперникам із команди КЗ ДОСФКСП ім. С.Бубки, перемігши з рахунком 93:42.
У півфіналі миколаївцям довелося зустрітись із потужним «Київ-Баскетом». Попри старання, команда Валентина Берестнєва поступилася господарям майданчика з рахунком 120:71.
Боротьба за бронзу видалася напруженою, однак «Ніко-Баскет» зумів зібратися й здобув перемогу над командою КСЛ — 81:72. У підсумку, миколаївці завершили сезон на почесному третьому місці Молодіжної ліги.
Нагадаємо, що «Ніко-Баскет» здобули перемогу в першому матчі Молодіжної ліги, обігравши команду «КСЛ» з Києва з рахунком 85:73.
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