Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов третє місце в Молодіжній лізі

Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» в Молодіжному турнірі. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» посів третє місце у фінальному турнірі Молодіжної ліги з баскетболу, який проходив у Києві з 30 травня по 1 червня.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» в Молодіжному турнірі. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» в Молодіжному турнірі. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» в Молодіжному турнірі. Фото: Миколаївська ОВА

У вирішальній частині змагань, так званому «Фіналі восьми», миколаївська команда продемонструвала впевнену гру. У чвертьфіналі «Ніко-Баскет» не залишив шансів суперникам із команди КЗ ДОСФКСП ім. С.Бубки, перемігши з рахунком 93:42.

У півфіналі миколаївцям довелося зустрітись із потужним «Київ-Баскетом». Попри старання, команда Валентина Берестнєва поступилася господарям майданчика з рахунком 120:71.

Боротьба за бронзу видалася напруженою, однак «Ніко-Баскет» зумів зібратися й здобув перемогу над командою КСЛ — 81:72. У підсумку, миколаївці завершили сезон на почесному третьому місці Молодіжної ліги.

Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» в Молодіжному турнірі. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» в Молодіжному турнірі. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївський клуб «Ніко-Баскет» в Молодіжному турнірі. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що «Ніко-Баскет» здобули перемогу в першому матчі Молодіжної ліги, обігравши команду «КСЛ» з Києва з рахунком 85:73.