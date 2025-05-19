У першому турі Молодіжної ліги «Ніко-Баскет» переміг команду «КСЛ» з Києва

«Ніко-Баскет». Ілюстраційне фото: Федерація баскетболу України

«Ніко-Баскет» здобули перемогу в першому матчі Молодіжної ліги, обігравши команду «КСЛ» з Києва з рахунком 85:73.

Про це повідомили на сторінці Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет».

Зазначається, що матч відбувся вчора, 18 травня, в спортивному комплексі «Надія» у Миколаєві.

Найрезультативнішим гравцем став Максим Грищук. Баскетболіст заробив для «Ніко-Баскета», який набрав 37 очок і зробив 10 підбирань. Також відзначилися Антон Стуров (25 очок, 24 підбирання), Ярослав Чупенко (19 очок, 3 перехоплення) і Данііл Романов (4 очки, 6 підбирань, 4 перехоплення).

Нагадаємо, баскетбольна команда «Ніко-Баскет» офіційно переходить до Суперліги — найвищого дивізіону чемпіонату України.