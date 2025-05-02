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«Ніко-Баскет» переходить до Суперліги: гравців та тренерів відзначили преміями

Баскетбольна команда «Ніко-Баскет» офіційно переходить до Суперліги. Фото: МикВістіБаскетбольна команда «Ніко-Баскет» офіційно переходить до Суперліги. Фото: МикВісті

Баскетбольна команда «Ніко-Баскет» офіційно переходить до Суперліги — найвищого дивізіону чемпіонату України. 

Таке рішення підтвердив перший заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, пишуть «МикВісті».

За його словами, переговори з Федерацією баскетболу України вже відбулись, і «Ніко-Баскет» очікують у вищому дивізіоні наступного сезону.

— Ми вели переговори з Федерацією баскетболу України, і нас чекають у Суперлізі. Зараз тренери працюють над підсиленням складу, а другий склад (назву ще обирають) виступатиме у Вищій лізі. Звертатимемось до Федерації по письмове підтвердження,  — розповів Георгій Решетілов

Цього сезону команда посіла друге місце у Вищій лізі і завоювавши срібні медалі 34-го чемпіонату України серед чоловічих команд Вищої ліги. За це місцева влада вручила кожному спортсмену та тренеру грошову премію по 10 тисяч гривень. Загалом з міського бюджету на це виділили 200 тисяч гривень.

Головний тренер команди «Ніко-баскет» Валентин Берестнєв. Фото: МикВістіГоловний тренер команди «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв. Фото: МикВісті

Головний тренер Валентин Берестнєв відзначає, що цей успіх — результат наполегливої роботи команди, грамотної комплектації та сильної підтримки вболівальників, які підтримували команду протягом усього сезону, в тому числі під час виїзних ігор.

— Ми дуже багато працювали, запросили сильних гравців, і завдяки трибунам  перемогли БК «Харківські Соколи». Це був важкий поєдинок, але нас так підтримали, що ми вже не могли відступити. Наші вболівальники їздили за нами навіть у Южний, і там ми грали як удома. Саме вони стали ключовим фактором у важливій перемозі над БК «Самбір», — сказав Валентин Берестнєв.

Підтримати команду прийшли й представники влади. Міський голова Олександр Сєнкевич підкреслив, що команда повернула миколаївцям віру в перемоги в рідному місті та додав, що місто і область готові допомагати баскетболістам як фінансово, так і організаційно.

—  Сьогодні і область, і місто працюють над тим, щоб ваш шлях до перемог став легшим. Ви дали надію миколаївцям. Коли вони приходять у цей зал — вони бачать перемоги.  Ми щорічно виділяємо призовий фонд для наших спортсменів. Дякую тренерам та хлопцям за те, що вони в такий важкий час показують класні результати. А це призводить до того, що в наступному році вони будуть виступати в Суперлізі. Звичайно, нам потрібно допомагати їм і з місцевого, і з обласного бюджетів. Сподіваємось, що миколаївський бізнес теж долучиться, – сказав Олександр Сєнкевич.

Крім того, наприкінці квітня в Миколаєві офіційно зареєстровано громадську спілку «Федерація баскетболу Миколаївщини». Президентом нової організації обрано Георгія Решетілова, а віцепрезидентом — Олександра Сєнкевича.

Гравці баскетбольної команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіГравці баскетбольної команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіБаскетбольна команда «Ніко-Баскет». Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіГравці баскетбольної команди «Ніко-Баскет» отримали грошові сертифікати від міської ради. Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіГравці баскетбольної команди «Ніко-Баскет» отримали грошові сертифікати від міської ради. Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіГравці баскетбольної команди «Ніко-Баскет» отримали грошові сертифікати від міської ради. Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіГравці баскетбольної команди «Ніко-Баскет» отримали грошові сертифікати від міської ради. Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіГравці баскетбольної команди «Ніко-Баскет» отримали грошові сертифікати від міської ради. Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіГравці баскетбольної команди «Ніко-Баскет» отримали грошові сертифікати від міської ради. Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіНагороди баскетбольної команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіСклад баскетбольної команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіБаскетбольний майданчик у спортшколі «Надія». Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіПредставники місцевої та областої влади, які прийши нагородити баскетбольну команду «Ніко-Баскет». Фото: МикВісті
Баскетбольна команди «Ніко-Баскет». Фото: МикВістіПредставники місцевої та областої влади, які прийши нагородити баскетбольну команду «Ніко-Баскет». Фото: МикВісті

17 лютого 2022 року МБК «Миколаїв» свій останній матч в українській Суперлізі. Через загрозу початку повномасштабної війни легіонери баскетбольного клубу висловили бажання залишити країну ще до цієї гри, але все ж взяли участь у матчі.

Зазначимо, що сезон 2021/22 МБК «Миколаїв» розпочав із новим керівництвом: 20 липня президентом клубу був призначений Роман Сербінов, а головним тренером став латвієць Арніс Вецвагарс.

«МикВісті»за аналогією з футбольним клубом «Миколаїв», з’ясували, як склалася доля баскетболістів-лідерів МБК «Миколаїв» недограного сезону 2021/22. Читайте статтю: «Занепад професійного спорту у місті: майже три роки, як МБК «Миколаїв» зіграв свій останній матч у Суперлізі

 

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