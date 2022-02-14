Американский форвард МБК «Николаева» Трой Барнис сообщил, что собирается покинуть украинский клуб из-за надвигающейся угрозы безопасности и возможного вторжения со стороны России.

Об этом пишет Трибуна.

— Мы сегодня собрались и сказали руководству, что уходим. Нам сказали ждать окончательной информации сегодня вечером. Дерьмо реальное, – написал Трой Барнис в комментариях под постом, в котором говорится «США предупреждают, что война в Украине неизбежна».

Под этим же постом свое мнение по поводу ситуации высказал и другой игрок «Николаева» Заид Херст.

— ФИБА говорит, что игроки будут наказаны, если они нарушат свои контракты. Они пытаются удержать нас здесь. Говорят «у нас есть план, поверьте, ничего не произойдет». Дерьмо дикое, — написал Заид Херст.

Ранее президент МБК «Николаев» Роман Сербенов заверил, что американские легионеры останутся в команде, несмотря на призывы посольства США покинуть Украину.

Напомним, cоветник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан призвал находящихся в Украине американских граждан уехать оттуда в течение следующих 24-48 суток из-за риска российского вторжения.