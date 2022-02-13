Президент МБК «Николаев» Роман Сербенов и главный тренер клуба Виталий Черний провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о стратегиях развития баскетбола в городе.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Роман Сербенов упомянул, что соглашение с Виталием Чернием относительно клуба длится 3 года. Второй специалист тренировал основную команду два сезона — с 2018 по 2020 год.

— Это тот период времени, за который создается клуб с теми условиями, с которыми мы хотим. Клуб, который будет со своей последовательностью, с костяком команды, — объяснил Роман Сербенов.

Виталий Черний поделился, что только знакомится с командой, и нужны ли в ней изменения и пополнение, будет видно со временем.

— Меня радует атмосфера в команде, ребята не опускают руки, готовы работать. Конечно, что-то сходу, за две тренировки не сделаешь, но какие-то принципы шаг за шагом будем прививать, — озвучил планы тренер.

Роман Сербенов подчеркнул: задание минимум для команды — подняться с последнего места. Но уже сейчас готовы работать над построением крепкого коллектива и возобновлением преемственности в группе.

Одним из шагов в этом направлении, по мнению президента клуба, должно быть создание баскетбольной академии. Со следующего года планируют проводить также селекцию в дублирующей команде, чтобы МБК-2-Нико стал «кузницей» отечественных кадров.

— Хочется, чтобы клуб уже имел последовательность во всех отношениях и с каждым годом все улучшалось. К этому мы хотим подготовить и кадров, которые были в тренерском составе, и в том числе молодых. Самый главный вопрос — вопрос тех ребят, которые должны составлять основной костяк команды. Так отдаваться на площадке, как ребята из области, из города — так никто не будет, — убежден Роман Сербенов.

В следующем году МБК «Николаев» планирует посоревноваться в Балтийской лиге. Ее оценивают как неплохой турнир, который может себе позволить украинский клуб с небольшим бюджетом.

— Мы хотим строить команду таким образом, чтобы помимо украинского чемпионата это уходило уже на какой-то международный уровень, — пояснил позицию Роман Сербенов.

Кроме того, он заверил, что американские легионеры останутся в команде, несмотря на призывы посольства США покинуть Украину. В четверг, 17 февраля, «Николаев» на домашней арене будет противостоять киевскому «Будивельнику» и приглашает своих болельщиков на матч.

Напомним, в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Windrose баскетбольный клуб «Одесса» дома обыграл «Николаев» со счетом 75:66 (18:17, 21:15, 16:18, 20:16).