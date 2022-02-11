В рамках регулярного чемпионата Суперлиги Windrose баскетбольный клуб «Одесса» дома обыграл «Николаев» со счетом 75:66 (18:17, 21:15, 16:18, 20:16).

Об этом сообщается на сайте Суперлиги.

«Одесса» начала его с рывка 6:0, однако «Николаев» сумел отреагировать. На первый перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом. Старт второй четверти снова был за «Одессой». Брайан Фицпатрик и Томс Леймонис вели команду за собой. Однако снова «Николаев» отреагировал и сумел отыграть 7 очков отставания. Впрочем, снова «Одесса» сделала небольшой отрыв. В этот раз благодаря игре Андрея Агафонова. На большой перерыв одесситы имели преимущество +7.

После перерыва «Одесса» продолжила дело и даже увеличила преимущество до 10 очков, однако «корабелы» снова не дали сопернику возможность оторваться, хотя уступали перед последним перерывом -5.

Последняя четверть запомнилась невероятной игрой Лейманиса, который сделал пять подряд точных бросков, включая один трехочковый. «Одессе» удалось довести матч до победы и прервать серию из семи поражений подряд.

Одесса: Агафонов (13+5 подборов + 3 ассиста), Келлисон (13), Фицпатрик (11), Марченко (2+5 подборов), Шепард (10+11 подборов), Лаурис (4), Леймонис (20+5 ассистов) ), Гутман (2), Ткачук (0), Новиков (0).

Николаев: Барнис (10), Кожемякин (11), Радунич (13), Тищенко (4), Крик (16+5 подборов), Херст (6), Волкер (6), Хохоник (0), Онуфриев (0).

Ранее в МБК «Николаев» объявили о назначении нового тренера. Им стал Виталий Черний, который ранее уже был наставником николаевских спортсменов.