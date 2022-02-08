В МБК «Николаев» объявили о назначении нового тренера. Им стал Виталий Черний, который ранее уже был наставником николаевских спортсменов.

Об этом сообщается на Facebook-странице команды.

Также сообщается, что вскоре состоится пресс-конференция по случаю подписания контракта с тренером.

Виталий Черний уже возглавлял МБК «Николаев» в 2018-2020 годах, а прошлый сезон начинал в «Прометее». Также он работал ассистентом главного тренера в «Сумыхимпром». С 2009-го по 2014-й год с перерывом на один сезон возглавлял БК «Киев», возглавлял «Будивельник».

Был главным тренером сборной Украины в отборочном турнире к Евробаскету-2011, а также возглавлял молодежную команду Украины.

Отметим, что николаевская команда начала сезон с Арнисом Вецвагарсом во главе, с которым был разорван контракт 10 декабря. После чего исполняющим обязанности тренера назначили Александра Цыкалюка.

Сейчас МБК «Николаев» находится на 12-м, последнем, месте в таблице регулярного чемпионата Суперлиги Украины-2021/22 по баскетболу.

В январе 2022 года в МБК «Николаев» заявили, что активно работают на ошибками. Сейчас ведется работа по поиску нового главного тренера.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявлял, что полностью решен вопрос с финансированием МБК «Николаев», также анонсировал назначение нового тренера в начале 2022 года.