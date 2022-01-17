В МБК «Николаев» заявили, что активно работают на ошибками. Сейчас ведется работа по поиску нового главного тренера.

Об этом рассказал президент МБК «Николаев» Роман Сербенов.

По его словам, в команде вскоре появится новый спортсмен. Роман Сербенов рассказал, что они сейчас на финальной стадии переговоров.

— Мы работаем над ошибками, которые были допущены. Я засыпаю и просыпаюсь с баскетболом. С августа мы ни на секунду не приостанавливаем просмотр игроков. Плюс разрабатываем комплексный подход. По игрокам нам нужен, в первую очередь, атлетичный четвертый номер. Мы сейчас на финальной стадии переговоров, — отметил Роман Сербенов. — Мальчиками для битья в Николаеве никто не будет. Да, сезон складывается неудачно. Наслоились многие обстоятельства. Мы с себя ответственность не снимаем. Можно сказать, что клуб сейчас в процессе перестройки, и мы ни на секунду не перестаем работать ни над построением будущего, ни над исправлением текущей ситуации, — говорит он.

Роман Сербенов считает, что экс-тренер команды Арнис Вецвагарс оказался не готов к украинским реалиям. Сейчас ведутся поиски новго тренера. Также команда пригласила в тренерский штаб Терренса Мерфи, для помощи исполняющему обязанности главного тренера Александру Цикалюку.

— Мы не ищем пожарного. Не хотим закрывать какие-то дыры на остаток сезона. Мы в поиске тренера, который поможет нам с построением клубной системы. Который будет заниматься с тренерами дубля, тренерами академии. Понятно, что мы не махнули рукой на текущий сезон, но нам важна и планомерная работа на будущее, — рассказал он.

Ранее Исполняющий обязанности главного тренера МБК «Николаев» Александр Цикалюк рассказал, что в составе команды вскоре произойдут кадровые изменения.