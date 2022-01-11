Исполняющий обязанности главного тренера МБК «Николаев» Александр Цикалюк рассказал, что в составе команды вскоре произойдут кадровые изменения.

На пресс-конференции после матча «Киев-Баскет» — «Николаев», который для николаевской команды оказался проигрышным, Александр Цикалюк рассказал о проблемах в составе. Об этом сообщает «Basket.com.ua».

— У нас есть проблемы в ростере. Нет хорошей замены на каждой позиции. Нас покинули два игрока, Бриджмен и Кальниченко. Но это не самая большая проблема. Команда сегодня не показала какой-то характер, независимо от состава. Это нужно менять. Надеюсь, что приступим к работе уже с другим настроением. Я максимально недоволен работой, особенно во второй половине. Нет смысла обсуждать статистику. Команда проиграла по всем параметрам, если такой счет. Будем менять состав, менять людей. Это произойдет в ближайшее время в будущем, чтобы улучшить игру. Мы не сдаемся и не опускаем руки. Ни руководство, ни тренерский штаб, — рассказал он.

По словам наставника команды, сезон для МБК «Николаев» был неуспешным, поэтому необходимо сделать максимально возможное, чтобы улучшить показатель в этом сезоне.

— Сезон неуспешный, хотя юбилейный и это очень обидно. Особенно перед нашими болельщиками, одними из лучших в Украине. Не хочется оправдываться. Обещаю, что команда будет меняться в положительную сторону. Признателен, когда у нас полный зал. В Николаеве фанатская база одна из самых масштабных. Люди ждут результата. Все верят в команду. Они хотят, чтобы команда выигрывала. Руководство и тренерский штаб будет стремиться к этому. Клуб, который так много лет существует, не может быть на последнем месте в турнирной таблице, — отметил Александр Цикалюк.

Напомним, что глава Николаевской ОГА Виталий Ким занял должность нового вице-президента муниципального баскетбольного клуба «Николаев».

Ранее Виталий Ким заявил, что полностью решен вопрос с финансированием МБК «Николаев», также анонсировав назначение нового тренера в начале 2022 года.