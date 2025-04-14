«Ніко-Баскет» став срібним призером Вищої ліги сезону

Баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» з Миколаєва став срібним призером Вищої ліги України сезону 2024/2025.

Про це повідомили у пресслужбі клубу.

«Ми пройшли довгий шлях — з боротьбою, зусиллями, перемогами й поразками. Сьогодні ми — срібні призери Вищої ліги України, і за цим стоїть кожен: гравець, тренер, працівник клубу, вболівальник. Дякуємо всім, хто був з нами впродовж усього сезону. За підтримку, віру та любов до команди. Ми це відчували — в кожному матчі, на кожному майданчику», — йдеться у повідомленні.