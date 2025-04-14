«Ніко-Баскет» став срібним призером Вищої ліги сезону
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- Світлана Іванченко
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20:15, 14 квітня, 2025
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Баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» з Миколаєва став срібним призером Вищої ліги України сезону 2024/2025.
Про це повідомили у пресслужбі клубу.
«Ми пройшли довгий шлях — з боротьбою, зусиллями, перемогами й поразками. Сьогодні ми — срібні призери Вищої ліги України, і за цим стоїть кожен: гравець, тренер, працівник клубу, вболівальник. Дякуємо всім, хто був з нами впродовж усього сезону. За підтримку, віру та любов до команди. Ми це відчували — в кожному матчі, на кожному майданчику», — йдеться у повідомленні.
У вирішальному матчі «Ніко-Баскет» зустрівся з «Харківськими Соколами» і завершив гру з рахунком 69:96. Попри поразку, команда на другій сходинці турнірної таблиці.
Найрезультативніші гравці матчу стали Михайло Мітіріч — 20 очок, Дмитро Лихой — 16 очок, 9 підбирань, Богдан Лук’ян — 13 очок, Антон Стуров — 10 очок, 5 підбирань, Віталій Володін — 5 очок, 6 підбирань.
Нагадаємо, що миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» завершив регулярний чемпіонат Вищої ліги двома перемогами.
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