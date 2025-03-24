«Ніко-Баскет» завершив регулярний чемпіонат Вищої ліги двома перемогами

Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет». Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» провів заключний, дев'ятий тур регулярного чемпіонату Вищої ліги серед чоловічих команд, який відбувся 21-23 березня у місті Південне.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА, у межах туру миколаївці зіграли три матчі, здобувши дві перемоги — над «ДіДіБао» та «Самбіром», проте поступилися команді «Хмельницький».

Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет». Фото: Миколаївська ОВА Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет». Фото: Миколаївська ОВА Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет». Фото: Миколаївська ОВА

У першому поєдинку «Ніко-Баскет» переграв «ДіДіБао» з рахунком 71:50. Найрезультативнішими гравцями стали Михайло Мітіріч (15 очок, 7 підбирань, 2 передачі) та Віталій Володін (10 очок, 12 підбирань, 1 передача).

Другий матч проти «Самбіра» виявився більш напруженим, однак миколаївцям вдалося здобути перемогу 75:71. Найкращий результат у складі «Ніко-Баскету» показали Віталій Володін (19 очок, 13 підбирань) та Богдана Лук’ян (14 очок, 12 підбирань, 4 передачі).

Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет». Фото: Миколаївська ОВА Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет». Фото: Миколаївська ОВА Миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет». Фото: Миколаївська ОВА

Заключна гра туру проти «Хмельницького» завершилася поразкою для миколаївців — 77:83. Попри це, команда показала хорошу боротьбу, а найрезультативнішим у матчі став Віталій Володін, який набрав 27 очок і зробив 11 підбирань.

Раніше повідомлялось, що у рамках Шостого туру Вищої ліги України з баскетболу «Ніко-Баскет» здобув дві перемоги у трьох зіграних матчах.

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