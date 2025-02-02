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«Ніко-Баскет» привіз у Миколаїв дві перемоги туру Вищої ліги

У рамках Шостого туру Вищої ліги України з баскетболу «Ніко-Баскет» здобув дві перемоги у трьох зіграних матчах. 

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Результати матчів туру:

  • Самбір – МБК «Ніко-Баскет» – 73:80 
  • ДіДіБао – МБК «Ніко-Баскет» – 77:79.

У матчі проти баскетбольного клубу з Хмельницького миколаївські спортсмени поступились з рахунком 83:81.

Найрезультативніші гравці МБК «Ніко-Баскет»:

  • Богдан Лукʼян – 20 очок + 4 підбирання + 6 передач + 2 перехоплення
  • Віталій Володін – 11 очок + 8 підбирань
  • Михайло Мітіріч – 16 очок + 4 передачі + 3 перехоплення
  • Антон Стуров – 9 очок
  • Максим Грищук – 8 очок + 5підбирань
  • Дмитро Лихой – 7 очок + 6 підбирань
  • Рамін Лутвалієв – 5 очок + 3 передачі

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