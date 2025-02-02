«Ніко-Баскет» привіз у Миколаїв дві перемоги туру Вищої ліги
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- Аліса Мелік-Адамян
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20:30, 02 лютого, 2025
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У рамках Шостого туру Вищої ліги України з баскетболу «Ніко-Баскет» здобув дві перемоги у трьох зіграних матчах.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Результати матчів туру:
- Самбір – МБК «Ніко-Баскет» – 73:80
- ДіДіБао – МБК «Ніко-Баскет» – 77:79.
У матчі проти баскетбольного клубу з Хмельницького миколаївські спортсмени поступились з рахунком 83:81.
Найрезультативніші гравці МБК «Ніко-Баскет»:
- Богдан Лукʼян – 20 очок + 4 підбирання + 6 передач + 2 перехоплення
- Віталій Володін – 11 очок + 8 підбирань
- Михайло Мітіріч – 16 очок + 4 передачі + 3 перехоплення
- Антон Стуров – 9 очок
- Максим Грищук – 8 очок + 5підбирань
- Дмитро Лихой – 7 очок + 6 підбирань
- Рамін Лутвалієв – 5 очок + 3 передачі
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