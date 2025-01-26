Занепад професійного спорту у місті: майже три роки, як МБК «Миколаїв» зіграв свій останній матч у Суперлізі

МБК «Миколаїв». Фото: Getty Images

17 лютого 2022 року МБК «Миколаїв» свій останній матч в українській Суперлізі. Через загрозу початку повномасштабної війни легіонери баскетбольного клубу висловили бажання залишити країну ще до цієї гри, але все ж взяли участь у матчі.

Зазначимо, що сезон 2021/22 МБК «Миколаїв» розпочав із новим керівництвом: 20 липня президентом клубу був призначений Роман Сербінов, а головним тренером став латвієць Арніс Вецвагарс.

«МикВісті», за аналогією з футбольним клубом «Миколаїв», з’ясували, як склалася доля баскетболістів-лідерів МБК «Миколаїв» недограного сезону 2021/22.

Андрій Хохоник у складі МБК «Миколаїв». Фото: Соціальні мережі баскетболіста

Андрій Хохоник виступав за МБК «Миколаїв» у сезонах 2018/19-2021/22. Після поновлення чемпіонатів України з баскетболу перейшов до київського баскетбольного клубу «Будівельник», в якій став чемпіоном України. Зараз є гравцем команди Суперліги «Запоріжжя», де виступає як один із лідерів клубу та чемпіонату загалом.

— У Миколаєві напередодні початку війни команда стабільніше почала грати і мені здається, ми були на потрібному шляху. Відносини були хороші, були хороші українські гравці. Дуже добре ладнали з легіонерами і були в побуті завжди разом. Загалом усі між собою добре спілкувалися. Моя кар'єра після МБК можу сказати, що напевно пішла вгору, звичайно багато в чому це залежало від того, що з початком війни рівень баскетболу значно впав і залишилося мало гравців. У перший сезон отримав пропозицію від Дмитра Забірченка до «Будівельника», де ми стали чемпіонами по ходу сезону маючи рекорд 28-0! Здійснилася ще одна моя мрія стати чемпіоном країни! Зараз менш іменита команда «Запоріжжя», але більш серйозні ролі. Сподіваюсь, далі буде лише прогрес, — розповів Андрій Хохоник у коментарі «МикВісті» .

Олексій Онуфрієв у складі МБК «Миколаїв». Фото: Пресслужба МБК «Миколаїв»

Олексій Онуфрієв виступав за «Корабелів» у сезонах 2001/11, 2012/20 та 2021/22. З 2023 року представляє клуб Вищої ліги «Самбір» із Львівської області.

Трой Барніс у складі МБК «Миколаїв». Фото: Пресслужба МБК «Миколаїв»

Трой Барніс — американський легіонер приєднався до складу МБК «Миколаїв» у вересні 2021 року і одразу став одним із лідерів команди. У 2022 році перейшов до «Пярну», який виступає в естонсько-латвійській лізі. Зараз грає за шведський клуб «Ямтланд» на позиції форварда.

Матей Радуніч у складі МБК «Миколаїв». Фото: Пресслужба МБК «Миколаїв»

Матей Радуніч — хорват, який приєднався до МБК «Миколаїв» восени 2021 року. Після відходу з команди виступав за естонський клуб «Кейла». З 2024 року грає за «Рому 1960» в італійській Серії Б.

Олександр Тищенко. Фото: Sport.ua

Олександр Тищенко — капітан тієї команди, який виступав за «Муніципалів» у сезоні 2021/22. Після періоду в Миколаєві грав за команди «Черкаські Мавпи», «Галичина» та «Кривбас». За словами головного тренера «Кривбаса» Олександра Ворони, після сезону 2023/24 Олександр Тищенко вступив до лав Збройних Сил України.

Андре Уокер у складі МБК «Миколаїв». Фото: 061 сайт міста Запоріжжя

Андре Уокер — Ще один американський легіонер, який приєднався до складу МБК «Миколаїв» перед початком сезону 2021/22. У лютому 2022 року Андре перейшов до польської команди «Старт» з міста Люблин. У сезоні 2024/25 виступає за грузинську команду «Мітелі», що виступає у Лізі — А.

У сезоні 2024/25 Миколаївщину у баскетболі представляє клуб «Ніко-Баскет», який грає у Вищій Лізі України та займає там 3 місце.

Нагадаємо, під час своєї пресконференції 30 грудня, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про підтримку Миколаївського баскетболу та планах виходу команди «Ніко-Баскет» у Суперлігу.