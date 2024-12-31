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Кім розказав про підтримку миколаївського баскетболу та плани виходу у Суперлігу

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім розповів про плани виходу баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» у Суперлігу.

Про це він повідомив під час пресконференції 30 грудня, пишуть «МикВісті».

За його словами, відновлення Суперліги в Миколаєві є у планах обласної влади.

— Ми підтримуємо спорт по багатьох напрямках. Для підтримки команди і виведення її на належний рівень потрібно витрачати гроші. На даному етапі не хотілось витрачати гроші на відсутність результатів. Щодо відновлення Суперліги — це є в наших планах, — сказав Віталій Кім.

Перший заступник очільника ОВА Георгій Решетілов додав, що з президентом «Ніко-Баскет» є певні домовленості щодо результатів команди у поточному сезоні.

— Ми підтримуємо команду фінансово та організаційно. Є певні домовленості. Якщо команда займе перше або друге місце — ми збільшимо підтримку і наступний сезон плануємо провести у Суперлізі, — додав Георгій Решетілов.

Нагадаємо, раніше «Ніко-Баскет» через брак коштів знявся з розіграшу Кубка України.

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