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«Ніко-Баскет» через брак коштів знявся з розіграшу Кубка України

БК «Ніко-Баскет». Фото:ФБУБК «Ніко-Баскет». Фото:ФБУ

У зв'язку зі скороченням бюджету баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» не має можливості відправити команду до Рівного для участі в матчі з БК «Старий Луцьк» у рамках розіграшу Кубку України.

Про це йдеться в листі президента клубу Андрія Туріци до Федерації баскетболу України.

Зазначається, що дане рішення було ухвалено через скорочення фінансування команди у четвертому кварталі цього року, а також затримками у виплатах за третій квартал.

Лист президента БК Ніко-Баскет до федерації баскетболу України. Фото:ФБУЛист президента БК «Ніко-Баскет» до федерації баскетболу України. Фото:ФБУ

Враховуючи зняття «Ніко-Баскету», його суперник по 1/8 фіналу турніру «Старий Луцьк» автоматично проходить до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем пари «Рівне-ОШВСМ» — «Селф Мейд».

Раніше повідомлялось, що баскетбольна команда «Ніко-Баскет» здобула дві перемоги у третьому турі Вищої ліги України. 

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