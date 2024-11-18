«Ніко-Баскет» переможно завершив третій тур Вищої ліги

Команда «Ніко-Баскет». Фото з Facebook

Команда «Ніко-Баскет» здобула дві перемоги у третьому турі Вищої ліги України.

Про це повідомили на сторінці баскетбольної команди у Facebook

МБК «Ніко-Баскет» — БК «ДіДіБао» 89:84

МБК «Ніко-Баскет» — БК «Хмельницький» 73:61

Зазначається, що найрезультативнішим гравцем матчу капітан — Богдан Лукʼян, який відзначився 30 очками, 9 підбираннями та 5 перехопленнями.

Нагадаємо, що спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» здобули три перемоги у другому турі Вищої ліги України.