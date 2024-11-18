«Ніко-Баскет» переможно завершив третій тур Вищої ліги
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- Альона Коханчук
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10:11, 18 листопада, 2024
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Команда «Ніко-Баскет» здобула дві перемоги у третьому турі Вищої ліги України.
Про це повідомили на сторінці баскетбольної команди у Facebook
МБК «Ніко-Баскет» — БК «ДіДіБао» 89:84
МБК «Ніко-Баскет» — БК «Хмельницький» 73:61
Зазначається, що найрезультативнішим гравцем матчу капітан — Богдан Лукʼян, який відзначився 30 очками, 9 підбираннями та 5 перехопленнями.
Нагадаємо, що спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» здобули три перемоги у другому турі Вищої ліги України.
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