Спортсмени миколаївського клубу «Ніко-Баскет» здобули три перемоги в другому турі Вищої ліги

МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» здобули три перемоги у другому турі Вищої ліги України.

Про це повідомив міський голова Олекандр Сєнкевич.

1 листопада: МБК НІКО-Баскет — Збірна міста Києва НУФВСУ 88:58

2 листопада: МБК НІКО-Баскет — SELF MADE FREEDOM 97:84

3 листопада: МБК «НІКО-Баскет» — БК «Вінниця» 73:72

«Подяка ЗСУ за можливість проведення спортивних заходів на території України. Подяка тренерам та батькам за виховання спортивної молоді Миколаєва!», – написав Олександр Сєнкевич.

МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, що «Ніко-Баскет» 2-3 березня цього року здобув три перемоги в матчах чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі.

Також спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» стали чемпіонами Молодіжної ліги.