  • неділя

    3 листопада, 2024

  • 5.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 5.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Спортсмени миколаївського клубу «Ніко-Баскет» здобули три перемоги в другому турі Вищої ліги

МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр СєнкевичМБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» здобули три перемоги у другому турі Вищої ліги України.

Про це повідомив міський голова Олекандр Сєнкевич.

  • 1 листопада: МБК НІКО-Баскет — Збірна міста Києва НУФВСУ 88:58
  • 2 листопада: МБК НІКО-Баскет — SELF MADE FREEDOM 97:84
  • 3 листопада: МБК «НІКО-Баскет» — БК «Вінниця» 73:72

«Подяка ЗСУ за можливість проведення спортивних заходів на території України. Подяка тренерам та батькам за виховання спортивної молоді Миколаєва!», – написав Олександр Сєнкевич.

МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр СєнкевичМБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр СєнкевичМБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр СєнкевичМБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр СєнкевичМБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
МБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр СєнкевичМБК НІКО-Баскет у Вищій лізі України, фото опублікував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, що «Ніко-Баскет» 2-3 березня цього року здобув три перемоги в матчах чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі.

Також спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» стали чемпіонами Молодіжної ліги.

Останні новини про: Спорт

Одеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії
Спортсмен з Херсона став чемпіоном України зі стрибків на батуті
Миколаївська спортсменка Харлан планує відкрити в Україні школу фехтування

Читайте також:

новини

«Полон вбиває»: у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти

Даріна Мельничук
новини

Франція інвестує ₴307 млн у створення інноваційного агрокомплексу з біогазовими установками та свинарською фермою на Миколаївщині

Анна Гакман
новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська
новини

В бюджеті Миколаївщини немає коштів на реставрацію фасаду музичного коледжу, — ОВА

Юлія Бойченко
новини

Адвокатам відмовили у заяві про відвід миколаївського судді Алєйнікова, який вихваляв Богомяткова за службу в ЗСУ

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Спорт

Миколаївська спортсменка Харлан планує відкрити в Україні школу фехтування
Спортсмен з Херсона став чемпіоном України зі стрибків на батуті
Одеські спортсмени здобули три медалі на міжнародному турнірі в Румунії

Миколаївська спортсменка Харлан планує відкрити в Україні школу фехтування

На Херсонщині під російський обстріл потрапила «швидка»: постраждали водій та фельдшер

3 години тому

У Миколаєві цього року народилося 30 двійнят

Головне сьогодні