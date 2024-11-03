Спортсмени миколаївського клубу «Ніко-Баскет» здобули три перемоги в другому турі Вищої ліги
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- Марія Хаміцевич
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19:33, 03 листопада, 2024
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Спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» здобули три перемоги у другому турі Вищої ліги України.
Про це повідомив міський голова Олекандр Сєнкевич.
- 1 листопада: МБК НІКО-Баскет — Збірна міста Києва НУФВСУ 88:58
- 2 листопада: МБК НІКО-Баскет — SELF MADE FREEDOM 97:84
- 3 листопада: МБК «НІКО-Баскет» — БК «Вінниця» 73:72
«Подяка ЗСУ за можливість проведення спортивних заходів на території України. Подяка тренерам та батькам за виховання спортивної молоді Миколаєва!», – написав Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що «Ніко-Баскет» 2-3 березня цього року здобув три перемоги в матчах чемпіонату України з баскетболу у Вищій лізі.
Також спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» стали чемпіонами Молодіжної ліги.
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